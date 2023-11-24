駐京周記：明星「躺賺」不擇食

緬北電騙巨頭慶生片 揭「明星祝福」產業鏈

目前，只要在各大電商平台搜索「明星祝福」，都會有一大批相關商品出現，例如「明星歌手藝人祝福語VCR視頻產品廣告發布生日婚禮均可定製錄製」、「明星祝福視頻，真人錄製」等等。

買一條藝人親自錄製的祝福短片，少則幾百元（人民幣，下同），多至百萬元。最近這條已形成完整商業鏈條的產業，因緬北電騙清繳行動，一起浮出水面。

定製祝福一條百元至百萬不等

據筆者了解，藝人錄製「明星祝福短片」業務，多年前就已成為行業「不傳之秘」，網上也有專門的商店，有中介收到客戶需求後，向藝人經理人對接談報價，只要雙方都接受報價，業務就成立。

某明星經理人張小姐對筆者表示，緬北事件發生前，該業務每年都能接到很多單。「港台藝人接這種的比較多。」問及原因，她說：「給的錢多，而且港台公司政治敏感度沒有內地高。」

經理人：港台藝人接單多 因給錢多

張小姐稱，「內地很多（經理人）公司都不會收錢錄這種短片，很多都當做人情」，一線到十八線藝人都接，只要向公司申請，一般都沒什麼問題。不過這事之後，很多公司對此更謹慎了，除了官方公益，還有內部活動，應該不會再接類似業務。

不過目前幾個電商平台，仍有許多相關詞條。有評論999+的店舖裏，還有很多客戶上傳的藝人祝福短片，其中不乏「德藝雙馨」的老一輩演員。有人爆料，一線明星私下也接這種短片錄製，「只要給錢就錄」。

華南理工大學新聞與傳播學院視聽傳播系副教授黃桂萍向《南方都市報》分析道，偶像為自己錄製短片是一種對其「擬態親密關係」（pseudo intimacy）的滿足和公開呈現，但也存在另一種情况，即「個人對明星具有的號召力有利益訴求，通俗來講可以理解為『蹭流量』，即借助明星知名度增長自己的可見和討論度，有些甚至可以直接在社交媒體平台轉化為粉絲量和平台收益」。

明報記者 王佩凡