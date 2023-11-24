明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

駐京周記：明星「躺賺」不擇食

【明報專訊】一批藝人錄製短片為緬北電騙巨頭白應蒼慶生一事，引發輿論連日熱議，有網民形容明星「唯利是圖」，「把明星躺着賺錢的祝福視頻業務扒乾淨了」。

緬北電騙巨頭慶生片 揭「明星祝福」產業鏈

目前，只要在各大電商平台搜索「明星祝福」，都會有一大批相關商品出現，例如「明星歌手藝人祝福語VCR視頻產品廣告發布生日婚禮均可定製錄製」、「明星祝福視頻，真人錄製」等等。

買一條藝人親自錄製的祝福短片，少則幾百元（人民幣，下同），多至百萬元。最近這條已形成完整商業鏈條的產業，因緬北電騙清繳行動，一起浮出水面。

定製祝福一條百元至百萬不等

據筆者了解，藝人錄製「明星祝福短片」業務，多年前就已成為行業「不傳之秘」，網上也有專門的商店，有中介收到客戶需求後，向藝人經理人對接談報價，只要雙方都接受報價，業務就成立。

某明星經理人張小姐對筆者表示，緬北事件發生前，該業務每年都能接到很多單。「港台藝人接這種的比較多。」問及原因，她說：「給的錢多，而且港台公司政治敏感度沒有內地高。」

經理人：港台藝人接單多 因給錢多

張小姐稱，「內地很多（經理人）公司都不會收錢錄這種短片，很多都當做人情」，一線到十八線藝人都接，只要向公司申請，一般都沒什麼問題。不過這事之後，很多公司對此更謹慎了，除了官方公益，還有內部活動，應該不會再接類似業務。

不過目前幾個電商平台，仍有許多相關詞條。有評論999+的店舖裏，還有很多客戶上傳的藝人祝福短片，其中不乏「德藝雙馨」的老一輩演員。有人爆料，一線明星私下也接這種短片錄製，「只要給錢就錄」。

華南理工大學新聞與傳播學院視聽傳播系副教授黃桂萍向《南方都市報》分析道，偶像為自己錄製短片是一種對其「擬態親密關係」（pseudo intimacy）的滿足和公開呈現，但也存在另一種情况，即「個人對明星具有的號召力有利益訴求，通俗來講可以理解為『蹭流量』，即借助明星知名度增長自己的可見和討論度，有些甚至可以直接在社交媒體平台轉化為粉絲量和平台收益」。

明報記者 王佩凡

上 / 下一篇新聞