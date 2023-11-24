電賀米萊伊當選總統 習：盼延續中阿友好

新華社昨報道，習近平指出，中國和阿根廷同為發展中大國和重要新興市場國家。兩國始終堅持相互尊重、平等相待、互利共贏，在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，各領域務實合作給兩國人民帶來實實在在的好處。中阿友好深入人心，不斷推進中阿關係已成為兩國社會各界普遍共識。

習近平說，「我高度重視中阿關係發展，願同米萊伊當選總統一道，延續中阿友好，以合作共贏助力各自國家發展振興，推動中阿關係行穩致遠，更好造福兩國人民。」

路透社報道，米萊伊在社交平台X帳號上載習近平的賀信，並在帖文中表示：「感謝習主席的賀信，我向他致以最誠摯的祝福，祝福中國人民幸福安康。」米萊伊還分享了賀信的西班牙語照片。

被視阿根廷特朗普 米萊伊曾表態拒與華合作

被稱為「阿根廷特朗普」的極右翼政治人物米萊伊在大選前曾經表態，拒絕與中國、巴西和俄羅斯合作，並轉而支持加強與美國的關係。

米萊伊在今年8月接受彭博社採訪時，稱中國「不自由」，還將中國形塑為「刺客」（Assassin），他說：「你願意和刺客做交易嗎？」當時外媒認為米萊伊將凍結與中國的聯繫，並退出與巴西的南方共同市場。不過在米萊伊當選總統後，言論較為收斂。

同日向利比里亞總統致賀電

習近平同一日還致電約瑟夫‧尼烏馬‧博阿凱（Joseph Nyumah Boakai），祝賀他當選利比里亞共和國總統。