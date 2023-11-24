明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

電賀米萊伊當選總統 習：盼延續中阿友好

【明報專訊】國家主席習近平周二（21日）致電哈維爾‧米萊伊（Javier Milei），祝賀他當選阿根廷共和國總統。當選前多次強烈批評中國的米萊伊，周三在社交網站貼出習近平的賀信，表示感謝習近平的祝賀，對習致以最誠摯的祝福。

新華社昨報道，習近平指出，中國和阿根廷同為發展中大國和重要新興市場國家。兩國始終堅持相互尊重、平等相待、互利共贏，在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，各領域務實合作給兩國人民帶來實實在在的好處。中阿友好深入人心，不斷推進中阿關係已成為兩國社會各界普遍共識。

習近平說，「我高度重視中阿關係發展，願同米萊伊當選總統一道，延續中阿友好，以合作共贏助力各自國家發展振興，推動中阿關係行穩致遠，更好造福兩國人民。」

路透社報道，米萊伊在社交平台X帳號上載習近平的賀信，並在帖文中表示：「感謝習主席的賀信，我向他致以最誠摯的祝福，祝福中國人民幸福安康。」米萊伊還分享了賀信的西班牙語照片。

被視阿根廷特朗普 米萊伊曾表態拒與華合作

被稱為「阿根廷特朗普」的極右翼政治人物米萊伊在大選前曾經表態，拒絕與中國、巴西和俄羅斯合作，並轉而支持加強與美國的關係。

米萊伊在今年8月接受彭博社採訪時，稱中國「不自由」，還將中國形塑為「刺客」（Assassin），他說：「你願意和刺客做交易嗎？」當時外媒認為米萊伊將凍結與中國的聯繫，並退出與巴西的南方共同市場。不過在米萊伊當選總統後，言論較為收斂。

同日向利比里亞總統致賀電

習近平同一日還致電約瑟夫‧尼烏馬‧博阿凱（Joseph Nyumah Boakai），祝賀他當選利比里亞共和國總統。

上 / 下一篇新聞