藍白不歡而散 侯柯放言今各登記 郭台銘嘆「無言結局」 或退選成「造王者」

中央社報道，繼台灣前總統馬英九斡旋之後，郭台銘近日應邀加入藍白協商，昨下午在台北君悅飯店定下總統套房，約侯友宜、柯文哲舉行3人會談，整合「藍白郭」力量。

郭不滿三方會談變5人 促馬朱說明角色

不過對於昨會面地點，侯友宜一開始堅持在馬英九辦公室，直至下午4時半，由馬英九、國民黨主席朱立倫陪同前往君悅，引發郭台銘不滿，稱「本來預期侯友宜會單獨出席，沒想到帶來了他的貴人及恩人馬英九」，要求馬、朱說明自己角色。

郭方要求侯獨自去酒店客房進行侯柯郭3人會談，國民黨智庫副執行長凌濤則拿起咪高峰稱「決不做密室協商，要開大門走大路」。場面僵持20分鐘，郭、柯才進入會場。

侯念柯傳訊 「郭董需一個理由退選」

三方人馬在傳媒鏡頭前針鋒相對。侯友宜當場詢問柯文哲，是否能唸出對方發來的簡訊內容。簡訊提到柯文哲希望郭柯侯3人可以一起見面，如果功勞要給郭台銘，約在郭家見面也可以，「郭董需要一個理由退選」。

鴻海旗下富士康10月在大陸被查稅，外界解讀是北京施壓郭台銘退選。近期，富士康其中一家子公司被查稅後，11月15日遭輕罰兩萬元人民幣。

對於侯友宜念出簡訊內容，柯文哲發言時表示，雖然他同意，但把私人簡訊拿出來念，這是名嘴和側翼在做的事，不是總統要做的事。侯友宜隨即插話表示，「這不能這樣說，我是經過你的同意才念，你也可以不同意啊」，柯文哲稱「好，你不要打斷我的話」。

藍白再爭議民調 郭離場喝咖啡

此後，侯友宜不斷強調要遵從15日藍白政黨協商的白紙黑字6點共識，批評柯文哲沒誠信。侯強調沒有所謂讓6%，也沒有誰讓誰，他不能接受人格侮辱。柯文哲則數度重申，達成2024政黨輪替就是組成最強勝選組合，認為應贏得選舉而非糾結民調「讓幾趴」。郭台銘此時「尿遁」離開會場，到場外暫時休息，和副手搭檔賴佩霞喝咖啡。

對於藍白仍糾結在民調，郭辦發言人黃士修「抽水」稱，希望藍白雙方不要糾結民調，就如同郭台銘也不會要求朱立倫檢視5月的10幾份民調（指國民黨徵召侯友宜而非郭台銘時參考的民調）；此話一出，朱立倫隨即揮手回應：「千萬不要污辱5月的民調」，起身與馬英九、侯友宜離開會場。

郭台銘對會議結果表示遺憾，感嘆「這是無言的結局」，原本自己也是主角，卻被動升格為見證者，「做主人的很難接受」。

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