明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

鬥魚CEO失聯近月 警方證涉開賭場被捕

【明報專訊】四川成都都江堰公安局昨（22日）通報，稱該局經偵查查明，陳×傑（男，39歲）涉嫌開設賭場罪，已被依法逮捕，案件正進一步偵辦。內地知名直播平台「鬥魚」在前一天發布公告稱，公司首席執行官（CEO）陳少傑本月16日左右被成都警方逮捕。有內媒就此刊發評論稱，直播行業發展至今，野蠻生長的年代，早已成過去式；陳少傑被抓，敲響了警鐘，也為網絡產業正風氣、淨環境、立標竿。

警方證實消息前，鬥魚11月6日稱陳少傑已失聯。綜合「界面新聞」、「澎湃新聞」等內地媒體報道，鬥魚公司表示，陳少傑被拘留及隨後相關法律訴訟和執法行動，可能會對公司聲譽、業務和經營業績產生重大不利影響。

公開資料顯示，陳少傑生於1984年，山東濟南人，小學5年級開始迷上電腦遊戲，大學一年級輟學。2010年，他買下了內地「二次元網站鼻祖」AcFun網（AcFun，簡稱「A站」），並成立了A站「生放送」（日本漢字，意為現場直播）頻道。4年後，「生放送」頻道從A站獨立並更名「鬥魚TV」，公司總部設於湖北武漢。

曾身家25億 陳少傑入列胡潤榜

鬥魚在幾年間獲得包括「紅杉中國」等知名資本的投資。2019年7月，鬥魚在納斯達克掛牌。當年10月，陳少傑以25億元人民幣身家位列《2019年胡潤百富榜》第1507位，並在《2019胡潤80後白手起家富豪榜》上位居第43位。有媒體將其描繪為從「網癮輟學少年」蛻變成「億萬富翁」。

網信辦5月進駐 整改鬥魚「色情低俗」

陳少傑被捕前，今年5月，針對鬥魚存在的色情、低俗等嚴重生態問題，國家網信辦指導湖北網信辦派出工作組，進駐鬥魚開展為期1個月的集中整改督導。此前，鬥魚主播「彡彡九戶外」、「長沙鄉村敢死隊」的直播間被查出經營網絡賭博活動（見另稿），而鬥魚是有關直播間的股東之一。

「澎湃新聞」刊發評論指出，鬥魚一直在試探法律的底線、執法的臨界點。「陳少傑從上市公司CEO，到或將淪為階下囚，在違法邊緣瘋狂試探，就要承受『瘋狂』的代價。」

相關字詞﹕陳少傑 賭博 網絡直播 鬥魚

上 / 下一篇新聞