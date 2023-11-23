鬥魚CEO失聯近月 警方證涉開賭場被捕

警方證實消息前，鬥魚11月6日稱陳少傑已失聯。綜合「界面新聞」、「澎湃新聞」等內地媒體報道，鬥魚公司表示，陳少傑被拘留及隨後相關法律訴訟和執法行動，可能會對公司聲譽、業務和經營業績產生重大不利影響。

公開資料顯示，陳少傑生於1984年，山東濟南人，小學5年級開始迷上電腦遊戲，大學一年級輟學。2010年，他買下了內地「二次元網站鼻祖」AcFun網（AcFun，簡稱「A站」），並成立了A站「生放送」（日本漢字，意為現場直播）頻道。4年後，「生放送」頻道從A站獨立並更名「鬥魚TV」，公司總部設於湖北武漢。

曾身家25億 陳少傑入列胡潤榜

鬥魚在幾年間獲得包括「紅杉中國」等知名資本的投資。2019年7月，鬥魚在納斯達克掛牌。當年10月，陳少傑以25億元人民幣身家位列《2019年胡潤百富榜》第1507位，並在《2019胡潤80後白手起家富豪榜》上位居第43位。有媒體將其描繪為從「網癮輟學少年」蛻變成「億萬富翁」。

網信辦5月進駐 整改鬥魚「色情低俗」

陳少傑被捕前，今年5月，針對鬥魚存在的色情、低俗等嚴重生態問題，國家網信辦指導湖北網信辦派出工作組，進駐鬥魚開展為期1個月的集中整改督導。此前，鬥魚主播「彡彡九戶外」、「長沙鄉村敢死隊」的直播間被查出經營網絡賭博活動（見另稿），而鬥魚是有關直播間的股東之一。

「澎湃新聞」刊發評論指出，鬥魚一直在試探法律的底線、執法的臨界點。「陳少傑從上市公司CEO，到或將淪為階下囚，在違法邊緣瘋狂試探，就要承受『瘋狂』的代價。」