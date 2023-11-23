晤俄杜馬主席 習：冀中俄增立法經驗交流

新華社報道，習近平對沃洛金表示，中俄兩國互為最大鄰國，擁有廣泛共同利益。希望俄國家杜馬同中國全國人大加強立法經驗交流，為雙方合作提供更加完備的法律支撐，保障好共建「一帶一路」倡議和歐亞經濟聯盟對接，深化在上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊平台的溝通協作。

發展對華友好關係 沃洛金：俄高度共識

沃洛金表示，俄各黨派在支持發展對華友好關係上擁有高度共識。俄方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方維護國家主權和領土完整。沃洛金還向習近平轉達俄總統普京的問候。

會烏拉圭總統 兩國升全面戰略伙伴

當天，習近平還在人民大會堂同來華進行國事訪問的烏拉圭總統拉卡列舉行會談。兩國元首宣布，將中烏關係提升為全面戰略伙伴關係。兩人共同見證簽署共建「一帶一路」合作規劃，貿易投資、數字經濟、綠色發展、農業、衛生、教育、文化、科技創新和海關檢驗檢疫等領域多項雙邊合作文件。

習近平希望烏方繼續為中國企業提供良好營商環境，中方願向烏方提供更多獎學金名額。中方願同烏方一道，將中烏關係打造成為不同體量、不同制度、不同文化國家團結合作的典範。

拉卡列表示，歡迎更多中國企業赴烏投資興業，支持在烏設立更多孔子學院，促進兩國人員往來和人文交流。烏方期待同中方加快推進自由貿易合作。