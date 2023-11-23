柯拒再檢視民調 派人領表「選到底」 侯辦：極度遺憾 郭台銘稱商整合「藍白郭」

國民黨和民眾黨原定11月18日以民調推出正副總統人選，結果因民調數據和誤差認知分歧陷入僵局。兩黨都宣稱應協商合作，但雙方至今互不相讓。

白營：重新計算徒增支持者困擾紛爭

綜合中央社、《自由時報》等報道，侯友宜前日提議國民黨與民眾黨重回協商，公開檢視9份民調，「以科學方式解決誠信問題」。柯文哲競選總幹事黃珊珊昨在記者會上回應稱，17日專家已花了5個小時去檢視民調，同樣數據不會有不同結果。如果重新計算檢視，只會讓支持者的紛爭與困擾更大，不是好辦法。

黃珊珊又批評，侯友宜陣營多次指摘「如果合作破局，民眾黨將成為罪人」，強調無法接受國民黨如此對待盟友。黃珊珊當天前往中央選舉委員會，代替柯文哲領取參選總統、副總統的登記表格。面對傳媒追問「藍白」是否破局，黃在離去前沒有回應記者提問。

黃珊珊昨晚在facebook發文強調，「柯文哲將以台灣民眾黨總統參選人身分拚戰到底，這句話應該很清楚！」

柯文哲指出，藍白要合作，就是最強組合去打贏民進黨，質疑為何要選一個比較不強的組合，又指民調已經做半年，「該怎麼組合會不知道嗎？」

侯辦指等柯「最後48小時」

對於柯陣營拒絕有關提議，侯友宜競選辦昨表示極度遺憾，又稱隔空交火不能解決問題，因此提出以全程直播的方式，重新檢視9份民調，讓雙方代表公開討論。侯辦昨表示，目前在等待柯文哲，還有最後48小時，希望柯文哲一起在全民見證下說清楚。

連會郭台銘4日

被問郭柯合 柯：台灣充滿驚奇

而在「藍白合」陷入僵局之際，柯文哲已連續4日與郭台銘會面，有傳連日低調的郭台銘已萌生退選念頭，將與柯文哲陣營整合。柯文哲透露昨與郭台銘會面，並稱兩人的邏輯不太一樣。例如他擅長臨場反應、而郭台銘的大局觀較佳，也看得比較長遠。柯透露，美國也有在問「郭柯合」，但台灣是充滿驚奇的島嶼，還有兩天登記才截止，「這些候選人怎麼排列組合又是另外一個故事」。

按照中選會規定，總統、副總統與立法委員選舉候選人申請登記，將在本周五下午5時截止。民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴前日已完成登記。郭台銘昨亦派副手賴佩霞到場領表。

民進黨高層昨日表示，賴佩霞、黃珊珊相繼去中選會領表，但領表不用本人去現場，網上可以下載表格，特別發通知說要去領表，有政治意涵在，顯示藍白溝通管道不順暢，充滿不信任與猜忌，並出招給對方施壓。

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