柯拒再檢視民調 派人領表「選到底」 侯辦：極度遺憾 郭台銘稱商整合「藍白郭」

【明報專訊】2024台灣大選周五（24日）截止登記，「藍白合」走向成為全台焦點。民眾黨主席柯文哲陣營昨（22日）拒絕國民黨參選人侯友宜提出重新檢視民調以決定正副候選人的要求，並派人領取登記表格，被視為展示強硬態度。另一方面，獨立參選的鴻海集團創辦人郭台銘稱正與藍白雙方協調會面（見配稿），整合「藍白郭」力量。
國民黨和民眾黨原定11月18日以民調推出正副總統人選，結果因民調數據和誤差認知分歧陷入僵局。兩黨都宣稱應協商合作，但雙方至今互不相讓。
白營：重新計算徒增支持者困擾紛爭
綜合中央社、《自由時報》等報道，侯友宜前日提議國民黨與民眾黨重回協商，公開檢視9份民調，「以科學方式解決誠信問題」。柯文哲競選總幹事黃珊珊昨在記者會上回應稱，17日專家已花了5個小時去檢視民調，同樣數據不會有不同結果。如果重新計算檢視，只會讓支持者的紛爭與困擾更大，不是好辦法。
黃珊珊又批評，侯友宜陣營多次指摘「如果合作破局，民眾黨將成為罪人」，強調無法接受國民黨如此對待盟友。黃珊珊當天前往中央選舉委員會，代替柯文哲領取參選總統、副總統的登記表格。面對傳媒追問「藍白」是否破局，黃在離去前沒有回應記者提問。
黃珊珊昨晚在facebook發文強調，「柯文哲將以台灣民眾黨總統參選人身分拚戰到底，這句話應該很清楚！」
柯文哲指出，藍白要合作，就是最強組合去打贏民進黨，質疑為何要選一個比較不強的組合，又指民調已經做半年，「該怎麼組合會不知道嗎？」
侯辦指等柯「最後48小時」
對於柯陣營拒絕有關提議，侯友宜競選辦昨表示極度遺憾，又稱隔空交火不能解決問題，因此提出以全程直播的方式，重新檢視9份民調，讓雙方代表公開討論。侯辦昨表示，目前在等待柯文哲，還有最後48小時，希望柯文哲一起在全民見證下說清楚。
連會郭台銘4日
被問郭柯合 柯：台灣充滿驚奇
而在「藍白合」陷入僵局之際，柯文哲已連續4日與郭台銘會面，有傳連日低調的郭台銘已萌生退選念頭，將與柯文哲陣營整合。柯文哲透露昨與郭台銘會面，並稱兩人的邏輯不太一樣。例如他擅長臨場反應、而郭台銘的大局觀較佳，也看得比較長遠。柯透露，美國也有在問「郭柯合」，但台灣是充滿驚奇的島嶼，還有兩天登記才截止，「這些候選人怎麼排列組合又是另外一個故事」。
按照中選會規定，總統、副總統與立法委員選舉候選人申請登記，將在本周五下午5時截止。民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴前日已完成登記。郭台銘昨亦派副手賴佩霞到場領表。
民進黨高層昨日表示，賴佩霞、黃珊珊相繼去中選會領表，但領表不用本人去現場，網上可以下載表格，特別發通知說要去領表，有政治意涵在，顯示藍白溝通管道不順暢，充滿不信任與猜忌，並出招給對方施壓。
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