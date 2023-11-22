侯籲藍白重新檢視民調 「走完最後一里路」

柯：藍白協商 努力到最後一秒

國民黨和民眾黨原訂上周六（18日）公布正副總統組合方案，但雙方就民調數據及統計誤差存有分歧，未能達成協調。據中央社報道，侯友宜昨在記者會上表示，柯文哲中午打電話給他，稱「有人建議藍白要不要再談一談」。

侯友宜建議雙方以公開透明的方式，請專家學者將9份民調攤開解釋，全程直播公開檢視。他呼籲柯文哲今天（22日）指派兩名專家學者，國民黨主席朱立倫以及前總統馬英九也各派一位，「二對二討論」。並稱從來不會下最後通牒，他等柯文哲到最後一刻。

柯文哲昨晚出席活動時提到，如果在野要整合，還是主張要尊重數據，整合出最強勝選團隊去比賽。至於藍白協商，就是努力到最後一秒看怎麼整合。

在周日、周一，柯文哲15小時內兩次與獨立參選的鴻海創辦人郭台銘會面，台媒認為是柯做好藍白破局的準備。此外，上月傳出大陸當局對鴻海旗下的富士康集團查稅後，有傳大陸試圖嚇阻郭台銘參選。不過富士康全資子公司富聯科技（武漢）近日遭武漢稅局罰款2萬元人民幣，被外界認為輕罰。

（中央社）