賴蕭登記參選 「不走一中老路」 國台辦批賴炒作「沒攻台計劃」 淡化台獨危險

中央選舉委員會公告，台灣總統、副總統候選人，可在11月20至24日申請登記。國民黨與民眾黨仍在協商是否整合，正副搭檔和何時登記尚未確定；鴻海創辦人郭台銘動向也尚未明朗，被認為觀望藍白合進展。「賴蕭配」成為第一對登記的組合。

據中央社、《聯合報》報道，在外套別上「Q版貓派狗派」徽章（象徵團結）的賴清德和蕭美琴兩人，昨早9時現身中選會。賴清德表示，他和蕭美琴登記參選至少有三層特別意義，兩人都具有使命感，一定會竭盡所能守護台灣、促進民主和平和繁榮；兩人代表「信賴台灣」的方向，讓台灣持續走入國際，「不走回一中的老路」；三是兩人都代表負責任、穩健執政的態度。

賴：將護台灣主權 不認同統一幻想

盼與陸做朋友 歡迎習來台

在同日，美國《時代雜誌》刊登賴清德的人物特寫，賴在專訪中表示，相對國民黨，民進黨將「維護台灣主權」，不會認同「統一的幻想」（fiction of reunification）；並強調台灣應持續提升國際經貿連結，確保台灣持續作為國際經濟不可或缺一員。他又稱，深知戰爭對任何人沒有好處。台灣希望與大陸成為朋友，不想成為敵人，並表示歡迎習近平來台，會準備台灣美食給他品嚐。

早前國家主席習近平在「習拜會」期間，據報曾否認2027年或2035年有攻台計劃。賴清德就此稱「打臉國民黨操弄的戰爭謊言」。大陸國台辦發言人陳斌華昨批評，賴清德等島內一些人斷章取義，炒作媒體所謂大陸未來數年「沒有攻台計劃」，是企圖淡化、否定「台獨」活動的危害性和危險性，洗白台獨工作者就是「麻煩製造者」、「戰爭製造者」的形象，為繼續謀「獨」挑釁製造藉口。