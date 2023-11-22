溫家寶女婿 劉春航掌金監總局科技監管司

作為國務院直屬機構，金融監管總局大部分沿用了原銀保監會的組織架構，共有27個正司局級內設機構，其中在本輪改革中新設的司局有科技監管司、金融機構准入司等。

劉春航負責的科技監管司，職責包括擬訂相關信息科技發展規劃和信息科技風險監管制度並組織實施等。據財新網報道，劉春航此前為銀保監統計信息與風險監測部主任。信息科技研究與規劃原本是統計信息與風險監測部的職責之一，此次單獨設立科技司，顯示相關工作的重要性提高。

劉春航生於1975年，是溫家寶女兒溫如春丈夫，哈佛大學MBA、劍橋大學博士。劉先後供職於摩根士丹利、麥肯錫諮詢公司等機構。他2006年進入銀監會工作，任統計部副主任、主任，政策研究局局長，後擔任銀保監統計信息與風險監測部主任。

李強首「中央金融委員會主任」亮相

另據新華社報道，總理李強前天主持召開中央金融委員會會議。這也是李強首次以中央金融委主任身分亮相。

此前，中央金融委、中央金融工委已有多名領導成員公開亮相，包括國務院副總理何立峰擔任中央金融委辦公室主任、中央金融工委書記；曾任光大集團黨委書記的王江，出任中央金融委辦公室分管日常工作的副主任、中央金融工委分管日常工作的副書記等。