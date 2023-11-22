緬北移交3萬電騙犯 華：聯手戰果 外媒：明學昌集團槍殺百中國人 招強力清剿

包括金主頭目骨幹63人

中國公安部官網通報，雲南邊境各地警方9月以來就與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務執法合作，開展一系列打擊行動。進入11月後，為縱深推進打擊行動，中國警方進一步深化中緬警務執法合作，向緬北電訊網絡詐騙犯罪發起凌厲攻勢，「我公安機關公開通緝的緬北果敢電訊網絡詐騙犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍被成功緝拿歸案，首犯明學昌畏罪自殺，一大批境外詐騙窩點被成功剷除，狠狠打擊了境外詐騙集團的囂張氣焰」。

通報稱，僅在上周六（18日），緬北木姐地區執法部門將571名電騙疑犯陸續移交中方，對詐騙分子形成強大震懾。

明學昌（圖）曾任果敢自治區副主席，掌控果敢警察部隊。明國平、明菊蘭是其子女，明珍珍是孫女。他們本是雲南臨滄人。

央視此前報道，明學昌集團長期組織開設詐騙犯罪窩點，公開武裝護詐，實施針對中國公民的電騙犯罪活動，在中國警方嚴打高壓態勢下，仍不收斂、不收手，並涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁，情節極其惡劣、危害極其嚴重。浙江溫州警方12日決定對明學昌等4人懸賞通緝，與緬甸政府開展聯合執法。

明家轉移電騙人員 槍殺趁亂逃者

「臥虎山莊」挖出兩疑華臥底屍

美國之音報道，以原「果敢王」彭家聲之子彭德仁為首的緬甸民族民主同盟軍，聯手緬北若開軍、德昂民族解放軍，組成「三兄弟聯盟」準備襲擊明學昌。消息傳到果敢老街後，明學昌10月20日將關押在其大院「臥虎山莊」裏的電騙人員轉移其他地方，當時發生集體逃跑和開槍事件。

報道引述分析師杰森‧塔爾表示，大約有100名外國人在試圖逃跑時喪生，其中大多數是中國人。另一名當地媒體編輯則稱至少60人死亡，「至少有4名在這個大院裏做臥底的中國情報官員被列為遇害者」。緬媒Shwe Phee Myay通訊社指，「臥虎山莊」本月5日挖出兩具據傳是中國臥底警員屍體。

華同意「三兄弟聯盟」10‧27攻勢

緬政府受壓圍捕 逮逾千人

報道稱，雲南臨滄市政府要求緬方調查，緬甸軍方沒有理會，導致中國政府同意「三兄弟聯盟」發動「10‧27」攻擊。10月27日，「三兄弟聯盟」對果敢地區的親軍政府民兵和邊防部隊展開進攻。迫於壓力，緬甸政府在10月30、31日兩日搜捕臥虎山莊，逮捕逾千人。最終在11月15日晚間圍捕時，明學昌開槍自殺身亡，其屍體與明國平、明菊蘭、明珍珍在16日移交中方。

公安部昨強調，將始終保持高壓嚴打態勢，不斷深化中緬邊境警務執法合作，持續組織專項打擊行動，全力清剿詐騙窩點。

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