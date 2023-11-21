中國擬阿曼設軍事基地 專家稱牽動美全球佈局

據彭博社報道，美國總統拜登日前聽取了顧問的一份簡報，說明中國準備在阿曼興建一處軍事設施。拜登被告知中國、阿曼兩國國防官員在上個月討論了相關事務，阿曼方面表示願意接受這項協議，中阿雙方同意未來幾周進一步商談。

阿曼鄰近重要石油天然氣航道

阿曼鄰近號稱「波斯灣咽喉」的霍爾木茲海峽，是重要的石油與天然氣航道。「美國之音」引述紐約的台海安全研析中心主任梅復興說，中國之所以會選擇阿曼作為海外基地，應該還是看重阿曼優越的戰略地理位置。近年北京透過「一帶一路」在阿曼投下巨資開發了不少項目，在杜庫姆港（Duqm Port）購置大量土地，投資杜庫姆特別經濟區的第一期工程。

報道稱，中國稱是要建造煉油等設施，但如今看來顯然就是為興建海軍基地做準備。今年10月中旬，中國海軍第44批護航編隊結束對阿曼的訪問，並在馬斯喀特附近海域跟阿曼海軍進行海上聯合演練。

台灣國策研究院資深顧問陳文甲表示，阿曼基地可被視為中國在吉布提後，補充和擴展其在印太地區的軍事存在，進一步增強其全球軍事佈局，可能會對美國在中東地區的軍事優勢構成挑戰與威脅。

他並表示，阿曼基地可以用來做情報蒐集，包括監視區域內的軍事活動和海上交通，這對於中國了解和影響區域安全局勢至關重要；或也可能提供必要的後勤支持，包括補給、維修和休息站功能，以支持中國海軍航母編隊在遠洋的部署和行動。