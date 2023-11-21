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福建艦拖離碼頭 料準備海試 甲板現紅色方塊 或試驗電磁彈射重物小車

【明報專訊】備受關注的國產電磁彈射型航母「福建號」有新進展，根據最新衛星圖像顯示，福建艦前天（19日）被拖動短暫離開港池碼頭，此舉表明可能在進行傾斜試驗或者清理船底淤泥為海試準備。照片還顯示，「福建號」甲板上出現紅色重物小車，預計進行了小車重物彈射實驗。軍事專家對本報表示，福建艦首次海試應該會在今年內進行。

根據美國軍事專家沙頓（H I Sutton）發布的最新衛星圖像顯示，003型航母「福建號」短暫離開了港池碼頭，可能在進行傾斜試驗或者清理一下之前船底下方的淤泥，其外側航道的上海吳淞口0號錨地的船也被清空了大半。有內地軍迷對照一周前的衛星照片顯示，福建艦周圍有多艘拖船，福建艦與碼頭之間的距離拉大，顯示福建艦是被多艘拖船拖動離開了碼頭。

照片還顯示，「福建號」甲板上出現紅色方塊，軍迷推測是重物小車，預計進行了小車重物彈射實驗。微博博主「安崇民」前日亦表示，「福建艦電磁彈射器大棚的捲閘門打開，彈射實驗好戲終於要登場了。」

軍迷「軍武吐槽」表示，種種迹象顯示，福建艦即將展開正式海試。該軍迷表示，按理來說，處在繫泊舾裝狀態的航母一般不會亂動，結合目前福建艦甲板已經搭設了類似觀禮台的設施，這些拖船基本可以確定將會把福建艦拖到海試啟航位置。

軍事評論員料海試不會推到明年

對於003福建艦近日動作頻頻，本港軍事評論員梁國樑向本報表示，福建艦進行的重物小車電磁彈射試驗，是在第三號電磁彈射器進行，此試驗是模擬飛機在甲板的彈射起飛過程，在海試前和海試後都會進行多次，不過他認為，福建艦應該很快進行海試，「不會推到明年」。

他表示，第二艘航母山東艦共進行了9次海試，耗時1年半，最後一次海試後次月就服役，相信福建艦的情况會大致一樣，不會太快，但也不會延後。

昨日內地社交網站還傳出福建艦「艦徽」的照片，其中有古田會議舊址剪影，還有包括殲35戰機、空警600預警機，甲板上還有一排艦載機。不過暫未知此「艦徽」是網民臆想繪製還是官方圖片。

艦載預警機換塗裝密集試飛

另外，空警600艦載預警機也開始最後的密集試飛，目前已經換上了正式的低可視化塗裝，福建艦若海試，空警600料將上艦試驗。

明報記者

相關字詞﹕空警-600 海試 航母 福建艦

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