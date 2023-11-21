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過程全採國產設備 中國首誕複製貓

【明報專訊】中國首隻全流程採用國產設備、試劑和耗材培育的體細胞複製貓（圖）近日誕生，這意味着中國在動物「克隆」（Cloning，無性繁殖）領域擁有完整的產業鏈。

141克雄橘貓 代孕母貓妊娠69天順產

青島農業大學前天發布消息稱，中國首隻全流程採用國產設備、試劑和耗材培育的體細胞複製貓在該校的哺乳動物體細胞克隆基地內誕生。此次誕生的複製貓為141克的雄性橘貓，由代孕母貓妊娠69天後自然分娩。

據「中新網」報道，青島農業大學生命科學學院趙明輝博士介紹，2020年，其團隊成功獲得貓體細胞複製後代，該校成為中國首個成功完成貓科動物體細胞複製的高校。但在當時，複製過程中用到的絕大多數試劑及核心設備均購自外國企業。隨後，趙明輝團隊開始着手研究動物體細胞複製相關試劑的中國國產化替代，今年6月，其團隊基本完成該項工作。

趙明輝介紹，貓的體細胞複製對設備、試劑和耗材的要求更高，操作更為精細。研究團隊多次在國內考察尋找克隆核心設備顯微操作儀及融合儀的生產廠商，最終與廣州的一家儀器公司建立合作。該設備生產商根據研究團隊的意見持續改進顯微操作儀及融合儀，最終達到技術需求。在國產設備及試劑的加持下，中國首隻全流程國產化培育的複製貓順利誕生。

相關字詞﹕國產 青島農業大學 克隆

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