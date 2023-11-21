退休廈門關長涉違法 月內3名「一把手」被查

公開信息顯示，柏華冰出生於1957年，江蘇南京人，曾長期在南京海關系統任職，2004年4月任南京海關黨組成員、副關長兼蘇州海關關長、黨組書記。2010年5月，柏華冰轉任湛江海關關長、黨組書記。2014年1月起，任廈門海關關長、黨組書記，為正廳局級。2017年3月，柏華冰退休。

上月底，珠海拱北海關原黨組書記、關長周斌涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委駐海關總署紀檢監察組紀律審查和遼寧省大連市監察委員會監察調查。此外，青島海關原「一把手」賀水山上月底也被調查。

另據江西省紀委監委昨通報，江西省政府駐北京辦事處原科員趙智勇（省委原常委、秘書長）涉嫌嚴重違法，目前正接受江西省監委監察調查。趙智勇今年68歲，這是他第二次被查。趙曾任江西省副省長、省委常委、省委秘書長；2014年7月，趙智勇因涉嫌違紀被開除中共黨籍，從副省級幹部連降7級，直接降為科員。