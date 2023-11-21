尹錫悅：中俄朝步調一致不符韓利益

「與朝俄合作無助聲望」 華：不需別人指手劃腳

據「韓聯社」報道，尹錫悅表示，中方應該很清楚同朝俄合作對提升中國的國際聲望和地位並無助益。他說，在維護東亞及國際社會的自由、和平、繁榮方面中國的作用至關重要。基於相互尊重、互利互惠的原則發展健康成熟的韓中關係是韓國政府的一貫立場。

尹錫悅稱，韓國與美、英、澳等國密切安全合作，是因為地區存在諸多安全隱患，包括烏克蘭戰爭、以色列戰爭、俄朝合作、南海緊張局勢等。他指出，尤其是印太地區充斥着多種地緣政治風險，如朝鮮核威脅、台海和南海緊張局勢等。

針對尹錫悅發表涉華言論，外交部發言人毛寧昨在例行記者會上表示，「我注意到有關報道。我想強調的是，作為負責任大國，中方一直在國際地區事務中發揮着重要的建設性作用。中方清楚自己的責任和利益，我們做什麼和不做什麼不需要別人指手劃腳。」

毛寧強調，台灣問題純屬中國內政，決不允許任何外部勢力干涉。關於南海問題，中國和東盟國家有能力、有信心、有智慧處理好這個問題。韓國不是南海問題當事方，沒有必要湊熱鬧。