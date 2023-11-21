駐美「戰貓」返台 賴蕭配成軍參選 分析：延續蔡英文路線強力信號 藍營：推戰爭邊緣

蕭稱「拚下去」 賴：將變遷局勢化為台灣機會

綜合中央社、《聯合報》等台媒報道，賴清德昨下午在競選總部召開記者會，「賴蕭配」正式亮相。賴清德表示，他與蕭美琴會穩穩地帶領台灣，堅定走對的路，請民眾給予機會，也將團結台灣，並將變遷的局勢化為台灣的機會，讓台灣走向民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣。

賴清德稱，現在關鍵時刻，國際情勢及地緣政治複雜多變，全世界都在關注台灣這場選舉，台灣人民會做出什麼選擇，是信賴台灣，讓台灣持續在民主道路上壯大前進，或是依賴中國大陸的親中路線，將台灣鎖進中國。對於兩人角色分工，賴清德表示，兩人分進合擊，總統大選需要所有人力物力投入，相信蕭美琴可以發揮關鍵角色，共同贏得選舉。

母為歐裔美國人 蕭深耕花蓮多年

蕭美琴現年52歲，出生於日本神戶市，父親是台南人，母親是歐裔美國人。蕭曾先後代表海外僑民、台北市及花蓮縣選區共擔任四屆立法委員，2020年派任駐美代表。據台外交部官網消息，蕭美琴周一上午向台外交部長吳釗燮述職，並正式請辭，辭去駐美代表一職。

蕭美琴致辭表示，過去3年4個月全力在美國完成總統蔡英文「上架台灣」的任務，也是她自認為最佳的戰鬥位置，並形容自己是「戰貓」。因為外交如同貓的步伐，踏出每一步都要小心翼翼，時而輕柔但堅定，將台美關係最大化、讓理念相近國更支持台灣的國際參與。

針對國際情勢，蕭美琴表示，俄烏戰爭後，台海局勢引起國際關注，儘管全世界都希望維持現狀，但台海現狀正遭對岸片面改變，無論共機、共艦侵擾或介入選舉，這段日子以來，台灣政治情勢的變化，讓她有所感、也很焦慮台灣能不能守住民主價值。

蕭美琴說，台灣民眾能否決定未來，不只對台灣自己，對世界來說，都有深遠影響，這些情勢變化讓她在面對眼前困難的挑戰時，「我知道我沒有迴避空間」。

對於「賴蕭配」，國民黨昨發新聞稿指出，賴蕭配只會讓台灣陷入內憂外患、內外交困的緊張情勢，無法彌補國際對賴清德的不信任，更可能加速將台灣推向戰爭的邊緣。

台媒：蕭蔡關係深厚 助吸「英粉」歸隊

台行政院長陳建仁則表示，台美關係達到史上最佳成績，蕭美琴卓越表現獲台美共同肯定認可。中央社昨發文稱蕭美琴「接地氣又通國際成賴清德副手」，指「賴蕭配」除了具互補性，對外，蕭美琴深獲美方信任，賴蕭配被認為是賴清德以行動釋出延續蔡英文路線的強力信號；對內，賴清德與蔡英文2019年總統初選競爭，部分「英粉」仍有心結，蕭美琴和蔡英文關係深厚，如同分身，賴蕭配成形，更有助團結黨內、英粉歸隊。

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