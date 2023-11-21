明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

駐美「戰貓」返台 賴蕭配成軍參選 分析：延續蔡英文路線強力信號 藍營：推戰爭邊緣

【明報專訊】2024年台灣大選登記首日，民進黨總統參選人賴清德昨日下午正式宣布，原台灣駐美國代表蕭美琴將作為其副手，競選副總統。賴清德強調兩人將穩穩帶領台灣，堅定走對的路。蕭美琴也表示為了台灣，「我會蹽落去（拚下去）」。國民黨就此發新聞稿稱，「賴蕭配」只會讓台灣陷入內憂外患、內外交困的緊張情勢，無法彌補國際對賴清德的不信任，更可能加速將台灣推向戰爭的邊緣。

蕭稱「拚下去」 賴：將變遷局勢化為台灣機會

綜合中央社、《聯合報》等台媒報道，賴清德昨下午在競選總部召開記者會，「賴蕭配」正式亮相。賴清德表示，他與蕭美琴會穩穩地帶領台灣，堅定走對的路，請民眾給予機會，也將團結台灣，並將變遷的局勢化為台灣的機會，讓台灣走向民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣。

賴清德稱，現在關鍵時刻，國際情勢及地緣政治複雜多變，全世界都在關注台灣這場選舉，台灣人民會做出什麼選擇，是信賴台灣，讓台灣持續在民主道路上壯大前進，或是依賴中國大陸的親中路線，將台灣鎖進中國。對於兩人角色分工，賴清德表示，兩人分進合擊，總統大選需要所有人力物力投入，相信蕭美琴可以發揮關鍵角色，共同贏得選舉。

母為歐裔美國人 蕭深耕花蓮多年

蕭美琴現年52歲，出生於日本神戶市，父親是台南人，母親是歐裔美國人。蕭曾先後代表海外僑民、台北市及花蓮縣選區共擔任四屆立法委員，2020年派任駐美代表。據台外交部官網消息，蕭美琴周一上午向台外交部長吳釗燮述職，並正式請辭，辭去駐美代表一職。

蕭美琴致辭表示，過去3年4個月全力在美國完成總統蔡英文「上架台灣」的任務，也是她自認為最佳的戰鬥位置，並形容自己是「戰貓」。因為外交如同貓的步伐，踏出每一步都要小心翼翼，時而輕柔但堅定，將台美關係最大化、讓理念相近國更支持台灣的國際參與。

針對國際情勢，蕭美琴表示，俄烏戰爭後，台海局勢引起國際關注，儘管全世界都希望維持現狀，但台海現狀正遭對岸片面改變，無論共機、共艦侵擾或介入選舉，這段日子以來，台灣政治情勢的變化，讓她有所感、也很焦慮台灣能不能守住民主價值。

蕭美琴說，台灣民眾能否決定未來，不只對台灣自己，對世界來說，都有深遠影響，這些情勢變化讓她在面對眼前困難的挑戰時，「我知道我沒有迴避空間」。

對於「賴蕭配」，國民黨昨發新聞稿指出，賴蕭配只會讓台灣陷入內憂外患、內外交困的緊張情勢，無法彌補國際對賴清德的不信任，更可能加速將台灣推向戰爭的邊緣。

台媒：蕭蔡關係深厚 助吸「英粉」歸隊

台行政院長陳建仁則表示，台美關係達到史上最佳成績，蕭美琴卓越表現獲台美共同肯定認可。中央社昨發文稱蕭美琴「接地氣又通國際成賴清德副手」，指「賴蕭配」除了具互補性，對外，蕭美琴深獲美方信任，賴蕭配被認為是賴清德以行動釋出延續蔡英文路線的強力信號；對內，賴清德與蔡英文2019年總統初選競爭，部分「英粉」仍有心結，蕭美琴和蔡英文關係深厚，如同分身，賴蕭配成形，更有助團結黨內、英粉歸隊。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕台海局勢 蕭美琴 賴清德 台灣大選

上 / 下一篇新聞