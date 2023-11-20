律師余文生夫婦仍羈押 子獨居遭監視仰藥獲救

據「維權網」報道，人權律師王宇在社交平台X（前稱Twitter）發文稱，18日晚9時許接到一名自稱李姓北京門頭溝警察的電話，其用余文生兒子余鎮洋的手機致電稱：余文生律師兒子余鎮洋因有自殺傾向而吃過量藥物，正在北京市門頭溝區醫院搶救。

王宇表示，余文生、許艷夫婦現仍被羈押，自己則正在河南鄭州出差，無法前往，希望方便的朋友前去探視余鎮洋。內地律師梁小軍獲悉後趕到醫院，表示「孩子目前清醒狀態，根據醫生指導通過喝水嘔吐的方式治療。目前沒有危險。感謝大家關注」。

曾代理709 聲援許志永丁家喜

余夫婦涉「尋釁滋事」被刑拘

余文生曾代理「709大抓捕」案，以及多宗法輪功案件，他和妻子許艷早前亦在網上聲援被判重刑的維權人士許志永和丁家喜。兩人今年4月13日應邀前往歐盟駐中國辦事處，搭乘地鐵途中，遭4名便衣警攔截，並送至北京市石景山八角派出所做口頭傳喚，隨後因涉「尋釁滋事罪」被刑事拘留。警方搜查余文生夫婦住所，並向兩人剛滿18歲的兒子宣讀余文生及許艷被刑事拘留的通知。

家中門外警把守 探視者樓下攔截

余文生夫婦被刑拘後，余鎮洋單獨在家並遭嚴密看管，家中和門外均有警察把守，外界無法得知其狀况。今年5月9日，內地律師文東海前往探視時，在樓下被不明身分者攔截並搶奪手機。文東海報警後，警察把他帶到北京永定派出所做筆錄，隨後被派出所強制驅離。

文東海事後發帖稱，「余文生夫婦被羈押，我為他們小孩被無辜牽連擔心，因而正好找機會見見他，一來盡我所能給他慰藉，讓年幼的他不被人世溫情所拋棄；二來看他的情况給他三五千讓他度過這苦逼（艱辛）歲月，至少物質上不太虧欠，也可給推薦律師。」