習否認武統有期 美專家：為進攻做準備

「美國之音」引述華府智庫史考克羅戰略安全中心（Scowcroft Center for Strategy and Security）主任米科塔（Andrew A. Michta）認為習近平此番表態意味着，中國領導層已決定，現在還不是真正進行另一場對抗的時候，他們正努力緩和緊張局勢，就像俄羅斯軍事集結一樣，中國的軍事集結並不是以威懾為目的，「實際上是在為進攻行動做準備」。

稱習拜會難解決衝突隱患

米科塔表示，中美在印太地區的潛在衝突隱患，是可能逐漸成形的「全球戰場」的一部分，一方是美國及其盟友，另一方是俄羅斯、中國、朝鮮和伊朗。結構問題仍將存在，這些問題不會因習近平主席和拜登總統的一次會晤就解決。

據早前路透社報道，拜登政府的一名高級官員在15日的習拜會後透露，習近平在會上否認近期有武力攻台計劃。

該官員還表示，習近平說，他聽到美國有各種報告，說中方正計劃在2027年或2035年採取軍事行動，但中方根本就沒有這樣的計劃，也沒有人向他表達過這種計劃。官員描述，習講這番話時「似乎帶着一絲惱怒」。

（台選觀察）