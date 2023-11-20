在港台商：大選結果合預期即赴陸投資

香港台灣商會首席副會長黃展建日前接受本報專訪表示，作為商人，「穩定的政治環境是首要考慮的因素，大家都想平平安安做到生意賺錢」。但目前兩岸的政治氣氛，令許多想到大陸發展的台商卻步。他認為，與大陸做生意的台商，大多數都希望兩岸可以和平相處，多些交往少些爭拗，但在目前支持「台獨」的民進黨執政下難以做到。

為兩岸貿易 台商踴躍返台投票

黃展建的家族在台灣高雄從事水果貿易，近年受兩岸緊張關係影響，出口大陸貿易量大減，黃展建形容生意「很慘」。他認為兩岸關係的好壞，與執政黨有很大關係，所以每次選舉，台商都踴躍投票，「這次也不例外，我們在內地和香港的親戚，都會返回台灣投票」。

訪上海世博感「先進」 始對陸增了解

香港台灣商會成立至今逾30年，有300多名成員。1983年出生的黃展建，有望在明年接任商會會長。他表示，家族雖與大陸有生意來往，但過往自己對大陸不了解，直到10多年前，機緣巧合赴上海觀看世博會，才知道大陸「如此先進」，當即令自己對大陸的印象大為改觀，隨後加入福建泉州同鄉會，並到大陸家族企業工作，逐漸知道大陸的另一面。

香港青年組織「就是敢言」近日前往上海參訪，黃展建就是其中一員。在上海數字化轉型體驗館，參訪團成員們獲悉，人工智能（AI）在上海已被廣泛應用於製造業和醫療、農業、教育等多個領域，大幅提高傳統行業工作效能之餘，也讓民眾生產生活更便捷。館內展示了由上海外高橋造船廠研製的國產首艘大型郵輪「愛達•魔都」號，其設計、生產、建造周期全面數字化，較傳統設計周期縮短60天；另有一款AI全自動農業採摘機械人，工作效率可達每小時採摘600平方米。

願資助在港台生赴陸交流

「只需多聽當地百姓聲音」

黃展建認為，大陸發展一日千里，「但許多台灣人覺得大陸很落後，很不安全，小偷搶劫到處都是，甚至還有台人認為大陸人還在用痰罐」。黃展建說，他認為交流很重要，目前許多在香港讀書的台灣學生，都與該會有聯繫，他表示願意資助這些學生到大陸去交流，「不需要他們去接受一些政治的宣傳教育，只需要他們多些聽當地百姓的聲音，相信會對他們很有用處」。

台總統蔡英文曾稱，台年輕一代是「天然獨」，黃展建認為「這是他們不了解大陸，絕大多數台灣年輕人都是在台灣媒體對大陸負面的報道中成長起來」。他說，「電視上天天都在播放大陸這不好那不好，說如果大陸和台灣統一了，台灣人就會被洗腦。香港發生反修例運動期間，香港也被天天唱衰，直到現在媒體還在播報香港黑警。」黃展建認為，在這樣環境長大的小孩，「怎能不對大陸產生負面看法」。

擬福建設青年創業基地

盼台青獲大陸發展紅利

黃展建透露，目前五成商會會員有在大陸投資。他計劃未來組織商會成員去福建考察，另外也希望在福建設立青年創業基地，「因為福建離台灣很近，而且中央也支持福建不斷出台利好台胞的政策」。他希望讓台灣的年輕人可獲大陸發展紅利，讓台灣人看到中國大陸的發展。

黃展建指出，赴陸投資計劃還要看明年的大選結果。他說他接觸的許多台商、年輕人，都有準備到內地發展，但又擔心兩岸關係持續惡化。

黃展建表示，「在台灣，說到一個中國，可能許多人並不一定認同，但說到打仗，百分百的年輕人都不願意。」

黃展建續稱，大家都期望明年1月有大的轉變，商會方面亦正考慮，如果大選結果合乎他們的預期，就會組織會員前往廣州南沙等地考察，亦有會員表示可以馬上做投資決定。「但如果（國民黨）輸了，就不知道未來的路如何走。」

（台選觀察）