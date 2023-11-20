滬台辦:賴清德上台利「加快統一」 稱「搞台獨」給統一機會 國民黨當選可延進程

明報記者 李泉

陽禮華日前接待香港青年團體「就是敢言」參訪團，介紹上海發展情况時表示，上海在港口航運、航空中心和貿易中心方面的建設，居全球前列。在科創中心方面 ，去年上海每萬人高價值發明專利擁有量逾40件。「按我們的速度，上海市很快就能趕上台灣的GDP（本地生產總值）。」

與國務院台辦不同，地方台辦的主要職責是解決台胞在本地遇到的各種問題，為台胞提供服務，與台灣地方展開各種交流活動，執行國家出台的對台政策。陽禮華稱，長三角有約50萬台胞，常住上海的則有16萬至17萬。上海今年與台灣各界的交流達500場次，有12萬台胞參加，活動包括經貿、民間信仰、青年學術交流等。

台灣前總統馬英九今年到訪大陸，陽禮華與國台辦主任宋濤全程陪同，陽禮華引述馬英九訪陸期間曾感慨，「我來晚了，應該早點來大陸看看」。陽禮華憶述，馬執政時，大陸所有議題幾乎都可以談，「我們習總書記是很開放的，只要承認在『一個中國原則』的框架下，什麼都可以談」。

在滬台企近兩萬 首3季增940家

新冠疫情期間，上海的台企數量仍有增長，陽禮華列舉數字說，去年和前年上海均新增約700家台企，今年前3季已增加940家，截至今年，已註冊在滬台企達19,400家，其中有13家上市台企。陽禮華亦表示，還有許多台灣人沒有來過大陸，根據統計，目前有三分之二台灣人從未踏足過大陸。許多台灣人不了解大陸，他舉例說，早前有台灣名嘴稱「大陸人窮得連茶葉蛋都吃不起」，陽禮華稱「連說這話的人自己都不信」。

陽禮華認為，台媒經常唱衰大陸，例如指出「大陸失業率有20%至30%」，「大家都找不到工作」。「島內許多人不明真相，也在天天罵，我們的心很傷」，他說，我們現在天天都在接待台胞，有時一天好幾場，他會對台胞說，「你回去不用誇大其辭，看到什麼說什麼」，他稱大陸有缺點和不足也是事實，「但我們更多的是發展，更多的是在為老百姓服務」。

滬打造「15分鐘生活圈」

陽禮華：非中國體制難做到

陽禮華舉例，2023至2025年，上海市政府計劃每年為老百姓加裝3000部電梯，讓老人可以下樓走走，政府還提出到2025年要打造1000座公園，現在已有650座，「以後我們走出去15分鐘內，就要有醫院、有超市、有公園，這就是我們的15分鐘便利工程，這是我們可以實現的」。陽禮華認為，不是在中國這種體制下，這些都不可能完成，「這是實實在在落實習近平總書記說的人民城市人民建，人民城市為人民」。

上海2035總體規劃提出，要打造「15分鐘社區生活圈」，要讓市民在以家為中心的15分鐘步行可達範圍，享有較為完善的養老、醫療、教育、商業、交通、文體等基本公共服務設施。通過構建宜居、宜業、宜學、宜遊的社區服務圈，提高居民生活品質。

誰上台都可應對「我們走我們的路」

對於明年的台灣大選，民進黨參選人賴清德目前在民調上領先其他參選人。陽禮華認為無所謂誰當選，「我們走我們的路」，事情做好就不怕他，誰上台都可以應對，賴清德上台可能對「加快統一」更有利，「我們要統一找不到機會，你搞『台獨』，統一就有機會」。他指出，如果國民黨上台，則可以延緩統一的進程，「讓我們再有幾年的發展」，屆時大陸將更強大。

台媒指賴今宣布蕭美琴任副手

賴清德日前稱，若當選台灣總統，兩岸發生戰爭機率最低；國台辦發言人朱鳳蓮對此回應，「台獨」意味着戰爭。她稱「台獨工作者」就是「戰爭製造者」。對於台駐美代表蕭美琴可能成為賴參選搭檔，朱鳳蓮評論稱，這兩人湊成「雙獨組合」，「對台海形勢意味着什麼大家都很清楚」。據中央社昨日報道，賴清德將於今日公布由蕭美琴擔任副手。

陸官員：藉港「曲線」對台宣傳有效

有大陸負責對台工作的官員表示，目前大陸對台宣傳工作，只能通過香港媒體來「曲線宣傳」，「通過香港發聲來為大陸宣傳，以第三者身分容易被接受」。該官員表示，雖然目前很多人把香港看作內地的一個城市，但仍有優勢，「比《人民日報》更有效力，通過我們來講，就會被台灣貼上標籤，通過香港媒體來講就很有效果，因為我們支持的，他們（民進黨政府）就反對」。

（台選觀察）

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