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賴清德：硬湊公然分贓 郭辦：郭柯聯盟更自然

【明報專訊】針對藍白合進展，民進黨總統參選人賴清德昨表示，民主自由是台灣最珍貴的資產，但是藍白合硬是湊在一起，公然分贓權利，沒有民主精神，更沒有把人民放在眼底。「在政治上沒有負負得正，與其相信藍白合，不如堅定支持賴清德」。

中央社報道，與賴清德同在嘉義縣為立委參選人助選的台灣總統蔡英文說，「藍白合是藍白分」，他們在分權位、分利益，民主政治是責任政治，如果兩個政黨沒有共同理念，政府運作就會不斷內耗，沒辦法穩定推動施政。

除了民進黨高度關注藍白合是否成功，獨立參選的鴻海創辦人郭台銘亦十分留意進展，針對昨藍白合未達成決議，郭辦發言人黃士修昨表示，相比國民黨粗暴操作，郭柯聯盟更顯自然，無論如何，郭台銘將穩健地做該做的事，又稱在登記之前會先與柯文哲溝通討論。

親民黨主席宋楚瑜稱，民眾黨執政經驗與人才待加強，國民黨執政成績不佳，台灣民主應是人民作主，而非僅討論民調起伏。「如果藍白要合，看起來要順眼」，不應淪為政客操弄議題。

中國廣播股份有限公司董事長趙少康認為目前藍白合沒有破局，「是民調協商破局」，但柯文哲陣營有點賴皮、耍賴。另一藍營大老王金平呼籲大家要耐心等待，「民眾黨有意見再磨合看看」，大家有共同目標，磋商看看怎麼做最圓滿，當然繼續合作最好。

相關字詞﹕台灣大選 藍白合 蕭美琴 郭台銘

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