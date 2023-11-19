民調出爐 藍白各自「演繹」勝負 誤差範圍立場迥異 雙方盼登記截止前有進展

涵9份民調 白對3份提異議

綜合《聯合報》、中央社昨報道，國民黨、民眾黨和前總統馬英九推派的3名民調專家前晚夤夜開會，檢視11月7日至17日的各界民調（侯柯配、柯侯配分別對陣民進黨賴蕭配）結果，決定藍白合正副總統如何搭配。

在納入參考的9份民調中，民眾黨對雨晴、ETtoday、關鍵調查等3家機構的民調提出異議，認為因純手機、純固定電話訪問或資料完整性不足，應該排除，國民黨不同意。

柯「讓賽」輸1:5「不讓賽」勝5:1

餘下的聯合報、國民黨內參、匯流、大地、世新大學、民眾黨內參等6份民調，若不「讓賽」（柯文哲此前稱誤差範圍禮讓侯友宜），柯文哲（柯侯配）以5比1大勝侯友宜（侯柯配）。

馬英九基金會指出，專家認為若按統計誤差（讓賽）計算，侯友宜對柯文哲為5比1；但民眾黨認為，應以「柯文哲主張的3%誤差」計算，實為3比3。

柯文哲所指的3%誤差率，是指誤差範圍正負1.5%，整體誤差範圍3%；相反國民黨認為採用正負3%，亦即整體誤差可達到6%。最終民眾黨派出的民調專家代表拒絕簽字。

柯文哲昨表示，讓3%可以，讓6%太強人所難，形同棄械投降。但他還是期望跟國民黨繼續協商，呼應人民對政黨輪替的期望；到24日之前，什麼都有可能。

朱立倫：沒所謂讓6%問題

國民黨主席朱立倫昨解釋從來沒有所謂的讓6%的問題，「在抽樣統計誤差範圍之內，柯文哲承諾由侯柯配得一點，當時協商第3點寫得非常清楚」。朱強調藍白合是一定要做的事情，現在只是「小小爭議」，希望與柯文哲盡快坐下來化解爭議，組成團隊共同打拼。

侯友宜表示，相信柯文哲近日承受很多壓力，不過台灣有六成民意期待藍白合，好事多磨，希望能攜手面對選戰。

除了對誤差3%的定義，兩黨計算規則也不同。國民黨採用藍白分別對陣賴蕭配時，柯侯、侯柯所得支持度來直接比較；而民眾黨則是計算柯侯、侯柯各自與賴蕭配的差距，再用差值作比較。然而柯、朱的記者會均沒有說明這一點。

9份民調都顯示，無論柯侯還是侯柯，都能擊敗執政民進黨。