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特稿：習拜會成果不止新合作 舊協定「活化」潛力大

【明報專訊】中美元首15日三藩市會晤在政治外交、人文交流、全球治理、軍事安全等領域達成20多項共識，當中的恢復軍事交流和禁毒、人工智能合作成果備受外界關注和議論。不過，仍有多項成果值得一提，包括一些協定的續簽磋商、重啟，因行之有年，一旦成事即對促進中美合作更快見效。

在軍事安全領域，中美同意恢復兩軍高層溝通，恢復中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。這些去年8月時任美國眾議院議長佩洛西訪台後被中國關閉溝通渠道恢復，在支持者看來，是近年軍事活動增多的情况下，雙方試圖降低誤判導致衝突風險。

嶺南大學政府與國際事務學系教授張泊匯認為，此次峰會確實在軍事交流方面取得實質進展。他對本報指出，特別是恢復海​​上安全對話，進一步明確兩軍在南海、台海等敏感地區的規則，有助於穩定兩國關係。不過北京擔心美國對台售武等措施會鼓勵事實上的台灣獨立，因此台灣問題仍將是中美關係的棘手問題。

軍事交流有進展 勿開心得太早

不過，華盛頓智庫美國企業研究所（AEI）資深研究員庫珀（Zack Cooper）持懷疑態度，他對本報表示，兩國元首直接對話當然意義正面，但不能高興得太早，因為兩國需要的不是單一會面，而是行為上的真正轉變。

庫珀認為，北京態度很明確，希望讓美國及其盟國知道，中方想令對方船艦和飛機在南海、東海和台海活動時，會面臨更大風險狀况。在這種觀點改變之前，這些（軍事）溝通渠道的價值將很有限。况且目前還不清楚，若真的發生危機，北京是否會透過這些渠道對華盛頓做出回應。

作為美中競爭和亞洲政策專家，庫珀觀察此次「習拜會」後指出，除了軍事交流、打擊芬太尼和人工智能的討論之外，「我還沒有聽說過太多其他方面的實際進展」。

根據中美官方聲明稿，雙方宣布成立中美禁毒合作工作組，在全球打擊非法藥物製造和販運，包括芬太尼等合成藥物。

組織：沒就毒品洗錢達成一致堪憂

近日，中國國家禁毒辦通知國內化工公司，應謹慎對待來自美國和墨西哥等相關國家的訂單，警惕出口物品被用於製造毒品。美聯社報道，中國還恢復了與一個國際數據庫共享對疑犯的追蹤信息。非營利組織Shatterproof認為中美合作禁毒措施是關鍵的，但還須落實，而且雙方沒有就毒品洗錢問題達成一致令人憂慮。

美國政府也在16日宣布，作為達成協議的一部分，解除對中國公安部鑑定中心（含國家毒品實驗室地址）的制裁。這是美方不得不為之，事實上，成立於2008年的國家毒品實驗室（全稱公安部禁毒情報技術中心毒品實驗室）對於打擊毒品犯罪作用巨大。目前已建成京浙粵川陝5個分中心，並於2021年啟用禁毒實驗大數據平台，匯集各地檢測實驗數據1000餘萬項，包括全國污水監測、毛髮檢測、檢驗鑑定等實驗數據。

同時，監測全國近5000個污水處理廠數據，對評估各地製造、吸食毒品形勢，十分實用。另外，並已建立覆蓋全國的毒品市場監測預警系統，為毒品和易製毒化學品管制清單的調整提供關鍵數據。

在全球治理領域，雙方同意建立人工智能政府間對話機制。中央財經大學副教授劉春生對中通社說，人工智能可能帶來的各種威脅，或者是安全的問題、邊界問題，是關乎全人類面臨的共同問題。中新社引述外交學院副院長高飛指出，新技術背後存在諸多倫理問題，如何讓技術朝人們希望的正確方向發展，需要中美兩國合作協調。

近年分歧較少的應對氣候危機方面，兩國決定啟動中美「強化氣候行動工作組」，雙方還發表了《關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明》。工作組旨在加速21世紀20年代的具體氣候行動，將聚焦能源轉型、甲烷、循環經濟和資源利用效率、低碳可持續省／州和城市、毁林，以及雙方同意的其他主題合作領域。兩國計劃重啟雙邊能源政策和戰略對話，推動二軌活動。

關於能源轉型，聲明指出，兩國支持努力爭取到2030年全球可再生能源裝機增至3倍，加快煤油氣發電替代等。有關聲明強調了具體數字，被認為顯示務實的合作方向。

重啟農業聯委會 業界：農業美中合作壓艙石

共識之中容易被忽略的是，中美同意重啟中美農業聯委會。中美1979年建交以來，農業一直是兩國重要合作領域。1980年，中美農業科技合作聯合工作組成立，正式啟動中美農業政府間合作機制。2003年，中美農業聯委會成立，專注於兩國農業合作和農產品貿易問題。

中美分別是全球最大的農產品進口、出口國，儘管近年貿易戰，2022年兩國農產品貿易總額仍突破500億美元，達523億美元，按年增12.7%；中國向美出口農產品102.5億美元，進口420.5億美元，貿易逆差318億美元，按年擴大0.9%。

美國大豆出口協會CEO蘇健就說，美大豆行業願繼續積極服務中國市場，並形容農業是美中合作「壓艙石」。美國穀物協會主席博伊斯通也稱，希望克服雙邊關係面臨的挑戰，繼續與中國合作伙伴一道實現互利共贏。

「習拜會」還同意啟動續簽《中美科技合作協定》磋商，這項協定更是中美建交後，兩國簽署的首批政府間協定之一。

10年文革過後，全國百廢待興，鄧小平明確把科學技術地位提到前所未有高度。1979年1月31日，鄧小平在白宮與美國總統卡特簽署《中美科技合作協定》，據此成立中美科技合作聯委會機制，兩國科研合作敞開大門。在該協定框架下，中美44年來在科技、醫藥、核安全、聚變、大氣等等廣泛領域簽署數十項協議。

《中美科技合作協定》每5年續簽一次，現階段協議8月27日到期。在美國對華科技遏制的戰略下，美方8月份提出延長半年有效期，以尋求談判修改和加強協議條款。

雖然中國從這份協定獲益良多，但中斷與新興大國的科技合作，對美國來說既不現實，也有風險，包括失去了解中國科技發展渠道和機會。中國國際關係學院法學院院長郝敏此前就指，該協定如果失效，美國學界會錯失一些優質科研合作平台、規模龐大的實驗室，以及大批肯吃苦且功底紮實的留學生。

分析認為，接下來的磋商中，可能對知識產權、國家安全、隱私和數據保護等多方面會有限制條款。

在「習拜會」結束當天，外長王毅介紹了兩國政治外交七條共識：相互尊重、和平共處、保持溝通、防止衝突、恪守《聯合國憲章》、在有共同利益領域開展合作、負責任管控雙邊關係中的競爭因素。這些指導性共識，是雙方下一步深化合作的基礎。

明報記者

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