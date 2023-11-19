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加總理：與習良好交流 盼能最終會晤

【明報專訊】加拿大總理杜魯多17日表示，在APEC峰會間隙，他和習近平「良好的交流」，表明雙方需努力創造建設性對話。杜魯多說正和中國逐漸接觸，希望能帶來最終的會晤，但認為「還沒到那一步」。

中國與美澳日等西方各國關係回暖之際，中加關係未見緩和。APEC領導人16日大合照時，杜魯多站在習近平身邊，外媒發現杜魯多向習打招呼，後者報以微笑，未見交流。二人在APEC期間亦未安排會晤。

杜魯多17日在記者會說，「除了與習主席打招呼外，我談及了需要讓兩國官員及團隊合作，嘗試展開具建設性對話，討論對我們以至全球都重視的議題。這是加拿大必須與全球，包括與我們意見不合的國家所進行的接觸一部分。」他稱，近年來加拿大與中國的關係在很大程度上存在分歧和挑戰。去年的二十國集團峰會上，習近平曾指摘杜魯多「泄漏兩人前一天私下交談內容」。

澳洲總理阿爾巴尼斯17日也表示，APEC期間再次與習近平碰面。阿爾巴尼斯月初訪華，這是二人月內第二度見面。他透露已邀請中國國務院總理李強明年回訪澳洲，並要求中國撤銷所有針對澳洲商品的貿易限制。

APEC台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀表示，「習拜會」有助於減少緊張局勢，也能增加台海穩定。APEC會議期間，張忠謀與美方官員包括美國副總統賀錦麗、國務卿布林肯、白宮首席經濟顧問布雷納德（Lael Brainard）有會面。張忠謀說，今年他與習近平沒有任何交流。

相關字詞﹕阿爾巴尼斯 台海 習近平 中加關係 加拿大

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