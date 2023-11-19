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創亞太「黃金30年」 習提4建議 創新驅動開放導向綠色發展普惠共享 推動發展回議程中心

【明報專訊】亞太經合組織（APEC）第30次領導人非正式會議當地時間17日在三藩市舉行，國家主席習近平發表講話時就建設開放、活力、強韌、和平的亞太共同體，提出堅持創新驅動、開放導向、綠色發展、普惠共享4點建議。習近平呼籲，要堅定不移推進區域經濟一體化，加快推進亞太自由貿易區進程；推動發展問題重回國際議程中心位置，構建全球發展共同體。

會議閉幕後，美國總統拜登與習近平握手道別，習近平啟程回國，香港財政司長陳茂波與國家代表團一同前往三藩市國際機場送行，習近平昨晚乘專機返抵北京。

中國和平發展 不是要取代誰

新華社報道，習近平在會上指出，打造亞太發展的下一個「黃金30年」，應秉持合作初心，攜手應對全球性挑戰。他表示，要堅持創新驅動，積極推動科技交流合作；堅持開放導向，維護自由開放的貿易投資，支持並加強以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，反對將經貿問題政治化、武器化、泛安全化。他另稱，要堅定不移推進區域經濟一體化，堅持綠色發展和普惠共享。

習近平最後強調，中國堅持走和平發展道路，發展的根本目的是讓中國人民過上好日子，不是要取代誰。今年是中國改革開放45周年，「我們將堅持高質量發展，推進高水平對外開放」。

地緣政治問題未納宣言

會議發表領導人《三藩市宣言》，強調必須利用技術和經濟進步，繼續釋放本地區的巨大潛力和活力，促進經濟增長，應對包括氣候變化在內的所有環境挑戰。今屆APEC東道主美國另外發表一份主席聲明，表示大多數成員強烈譴責對烏克蘭的侵略，又指與會國家就加沙衝突交換意見，不過部分領導人認為APEC會議不適合討論地緣政治問題，因此反對將主席聲明納入宣言。

王毅：中美關係關鍵在美方守諾否

行程結束之際，隨團出訪的外長王毅總結，中美元首會晤取得20多項重要成果，包括響應國際社會的期待，建立人工智能政府間對話；在解除對中方有關機構制裁前提下，開展禁毒合作等。王毅說，同時也要清醒看到，中美關係發展從來都不是一帆風順的，仍然存在很多深層次、結構性問題，還有不少風險挑戰需要共同應對；三藩市不是終點，而應該成為新的起點；中美關係能否鞏固向好態勢，關鍵在於美方能否遵信守諾。

王毅披露，習近平此行應邀出席美國友好團體歡迎宴會，習近平首次訪美時的老房東、103歲飛虎隊老隊員、華盛頓州等方面友好人士代表也從美國各地趕赴三藩市之約，與習近平會面，共憶往事。此外，習近平與墨西哥、秘魯、斐濟、文萊領導人舉行雙邊會見，還應約會見日本首相岸田文雄。王毅公布的會見名單沒有菲律賓總統小馬可斯，他在社交平台稱與習會面談南海局勢。

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相關字詞﹕拜登 三藩市 中美關係 習近平 APEC峰會

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