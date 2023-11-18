中日願磋商解決核水問題 重新確認戰略互惠關係 同意保持各層級對話

【明報專訊】正在美國三藩市出席亞太經合組織（APEC）會議的國家主席習近平，當地時間16日與日本首相岸田文雄會面，雙方重新確認全面推進戰略互惠關係的兩國關係定位，並就部分議題達成共識，包括同意本着建設性態度通過磋商談判找到解決福島核污染水排海問題的合適途徑。岸田也向中方提出撤銷日本水產品禁令的要求。
會晤在習近平下榻的酒店舉行約65分鐘，「超時」20分鐘。中日關係正因福島核污水排海等事件而處於緊張狀態。新華社報道，習近平指出日本福島核污染水排海事關全人類健康、全球海洋環境、國際公共利益；日方應該嚴肅對待國內外合理關切，本着負責任和建設性的態度妥善處理。
共同社報道，岸田在會面中強烈要求中方根據科學依據冷靜應對，並再次要求早日撤銷日本食品的進口限制。雙方同意，就本着建設性態度通過磋商談判找到解決問題的方法達成一致，並確認今後將在專家層面開展科學討論。
岸田提出撤水產禁令 關切東海台海局勢
由於福島第一核電站排放核污水，中國自8月24日起全面暫停進口日本水產品。香港也禁止當地10個都縣的水產品進口。根據日本產業省公布，日本經濟產業相西村康稔15日在三藩市與本港商經局長丘應樺會面時，呼籲香港立即取消對日本食品進口限制。
據日本外務省聲明，岸田在會談中，對包括圍繞尖閣諸島（釣魚島群島）局勢在內的東海局勢表示嚴重關切，要求立即撤除設置於日本專屬經濟區內的浮標。岸田亦強調，中俄在日本周邊頻繁的軍事活動，令日方感到憂慮，並重申台灣海峽和平穩定極其重要。另外又呼籲中方盡快釋放被拘的日本公民。
習：中日應着眼共同利益 妥善處理分歧
習近平強調，歷史、台灣等重大原則問題，關乎兩國關係政治基礎，日方必須恪守信義，確保中日關係的基礎不受損、不動搖。
對於兩國關係，習近平提到，中日雙方應該着眼共同利益，妥善處理分歧，再次確認「戰略互惠關係」定位並賦予新的內涵。他呼籲雙方保持邦交正常化初心，客觀理性看待彼此發展，把「互為合作伙伴、互不構成威脅」的共識體現到政策和行動中。
新華社引述岸田表示，日方希望着眼未來，同中方加強高層溝通對話，日方無意同中國「脫鈎斷鏈」，希望繼續推動各領域務實合作；日方堅持日中聯合聲明處理台灣問題的立場沒有絲毫改變。
雙方積極評價剛成立的中日出口管制對話機制，同意保持各層級對話溝通，適時舉辦新一輪中日經濟高層對話、中日高級別人文交流磋商機制會議。