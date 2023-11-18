中日願磋商解決核水問題 重新確認戰略互惠關係 同意保持各層級對話

會晤在習近平下榻的酒店舉行約65分鐘，「超時」20分鐘。中日關係正因福島核污水排海等事件而處於緊張狀態。新華社報道，習近平指出日本福島核污染水排海事關全人類健康、全球海洋環境、國際公共利益；日方應該嚴肅對待國內外合理關切，本着負責任和建設性的態度妥善處理。

共同社報道，岸田在會面中強烈要求中方根據科學依據冷靜應對，並再次要求早日撤銷日本食品的進口限制。雙方同意，就本着建設性態度通過磋商談判找到解決問題的方法達成一致，並確認今後將在專家層面開展科學討論。

岸田提出撤水產禁令 關切東海台海局勢

由於福島第一核電站排放核污水，中國自8月24日起全面暫停進口日本水產品。香港也禁止當地10個都縣的水產品進口。根據日本產業省公布，日本經濟產業相西村康稔15日在三藩市與本港商經局長丘應樺會面時，呼籲香港立即取消對日本食品進口限制。

據日本外務省聲明，岸田在會談中，對包括圍繞尖閣諸島（釣魚島群島）局勢在內的東海局勢表示嚴重關切，要求立即撤除設置於日本專屬經濟區內的浮標。岸田亦強調，中俄在日本周邊頻繁的軍事活動，令日方感到憂慮，並重申台灣海峽和平穩定極其重要。另外又呼籲中方盡快釋放被拘的日本公民。

習：中日應着眼共同利益 妥善處理分歧

習近平強調，歷史、台灣等重大原則問題，關乎兩國關係政治基礎，日方必須恪守信義，確保中日關係的基礎不受損、不動搖。

對於兩國關係，習近平提到，中日雙方應該着眼共同利益，妥善處理分歧，再次確認「戰略互惠關係」定位並賦予新的內涵。他呼籲雙方保持邦交正常化初心，客觀理性看待彼此發展，把「互為合作伙伴、互不構成威脅」的共識體現到政策和行動中。

新華社引述岸田表示，日方希望着眼未來，同中方加強高層溝通對話，日方無意同中國「脫鈎斷鏈」，希望繼續推動各領域務實合作；日方堅持日中聯合聲明處理台灣問題的立場沒有絲毫改變。

雙方積極評價剛成立的中日出口管制對話機制，同意保持各層級對話溝通，適時舉辦新一輪中日經濟高層對話、中日高級別人文交流磋商機制會議。