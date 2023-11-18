北京聞風：習近平三藩行展「魅力外交」 ／文：鍾鳴九

本次「習拜會」是拜登政府任期內中美元首舉行的第二次面對面會晤。無論是規格甚高的「莊園外交」，還是精心準備的「金門大橋舊照」，無不顯示美方對「習拜會」的重視。會晤結束，拜登總統也在社交媒體上發文稱：「我很重視今天與習主席的談話……嚴峻的全球挑戰需要我們的共同領導。」

中國人民大學國際關係學院教授王義桅認為，拜登重視中美元首會晤，顯然有為大選爭取更多支持的考慮，此外，美國也希望中國在調停中東、烏克蘭等國際問題中發揮作用。

美對華政策「脫鈎」轉「去風險」

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒認為，拜登執政三年，已經認識到中美完全「脫鈎」並不符合美國利益，其對華政策已從「脫鈎」轉向「去風險」。本次「習拜會」為中美關係注入了積極正面的能量，但中美關係較之前已發生結構性變化，美國隨後不會放鬆對華的貿易戰、科技戰、輿論戰等。

「習拜會」後，習近平在三藩市出席了美國友好團體聯合舉辦的歡迎宴會並發表演講。包括特斯拉CEO馬斯克、蘋果CEO庫克、花旗集團CEO弗雷澤、埃克森美孚董事長伍茲等多名美國著名企業家出席了這次晚宴。上述人士可視作美國金融、能源、科技等領域的代表性力量。

習晚宴大篇幅講和平觀 用心良苦

王義桅表示，美國商界對習近平的期待表明中國仍是至關重要的市場。朱鋒認為，歡迎習近平的晚宴上美國商界大佬雲集，反映了美國商界、金融界迫切希望中美管控分歧，回歸新的健康發展軌道。

習近平在晚宴上的演講，用大篇幅講述中國國情、中國的發展道路以及中國的和平觀。朱鋒認為，習近平講這些內容可謂用心良苦，希望對方能夠正確解讀中國的發展邏輯和對美政策，在對華交往時保持積極的心態。

王義桅認為，習近平談到了中國自身的發展邏輯和發展動力，表明中美競爭並不是美國所說的「霸權敍事」，而是有自身邏輯的「發展敍事」，這有助於消除兩國誤解和偏見。

文：鍾鳴九