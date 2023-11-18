採訪手記：流浪漢被驅 抗議者堵橋

隨着APEC會議的開幕，三藩市居民都注意到城市道路的變化。聯邦大樓以及聯合廣場所在區域長期以來都是毒品交易和流浪漢聚集點，如今街道都被冲洗，面目一新。儘管該市負責無家可歸者問題的部門否認因APEC增加收容床位，但無家可歸者權益倡導者指出，牀位的增加「恰逢」這座城市成為全球焦點。

針對市民稱三藩市為迎接APEC才進行清潔工作，加州州長紐森（Gavin Newsom）回應：「這是真的，當舉行大型活動時，你知道有人來家裏做客了，你當然要打掃衛生。」

有組織指沒幫無家者 只是花大錢驅離

環境的改善在APEC會場附近更明顯。但在遠離會場的街區，露宿者依然大有人在。三藩市無家可歸者聯盟執行董事詹妮弗·弗里登巴赫說：「這次會議投入了大量資金，但這些資金都沒有專門用於幫助那些流離失所的無家可歸者，他們只是在轉移無家可歸者。」最新統計顯示，三藩市約有7750名無家可歸者，其中56%沒有獲得庇護。

當地市容的變化，在網上引發不少調侃，有網民留言稱：「未來24個月，我們是否可以每個月都舉辦一場峰會？」當地華人還在社交媒體上貼出不少惡搞圖片，如對國際機場門口改圖增添「文明創衛三藩市 喜迎亞太八方客」的紅色橫額，還有偽造以「（中國）全國愛國衛生運動委員會」名義發給三藩市的「國家衛生城市」獎狀。

市容變化惹調侃 有倡每月辦峰會

儘管流浪漢被驅離APEC會場附近，但各地來的抗議者卻愈來愈多。APEC峰會會場莫斯康中心附近接連數日有逾千人的抗議遊行人群聚集，表達各種訴求，包括聲援巴勒斯坦等。16日當天，要求以色列在加沙地帶停火的示威者，造成三藩市-奧克蘭灣之間的跨海大橋在早高峰被堵至少4小時，有80人被捕，29輛車被拖走。

特約記者 鍾健