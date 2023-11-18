明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

習：亞太不能搞「新冷戰」陣營對抗 承諾打造法治化營商環境決心不改 籲續投資中國

【明報專訊】中國國家主席習近平當地時間周四（16日）在美國三藩市出席亞太經合組織（APEC）峰會時指出，共同發展是亞太合作的總目標，不能搞「新冷戰」和陣營對抗。無論國際形勢如何，中國打造法治化、國際化營商環境的決心不改，歡迎各國工商界繼續投資中國。美國總統拜登同場亦呼籲企業信賴美國這一「強大和穩定的合作伙伴」，並多次提到前一日的「習拜會」將為亞太區以及全球帶來穩定，「美國是在去風險，而不是與中國脫鈎」。

臨時缺席工商領導人峰會 改書面演講

習近平16日原定出席APEC工商領導人峰會，但有關安排臨時取消，改為書面演講。主辦方在通告中稱，習近平就未能出席活動向代表和嘉賓表示遺憾，但該通告未有說明原因。

新華社報道，習近平在書面演講中指，亞太發展靠的是開放包容、取長補短，而不是對立對抗、以鄰為壑。發展是亞太地區永恆的主題，唯有合作才能發展，搞「脫鈎斷鏈」對誰都沒好處。他表示，中國已經成為最佳投資目的地的代名詞，歡迎各國工商界朋友們繼續投資、深耕中國。

力銷中國優勢 包括帶路成就新能源車

習近平指出，中國具有社會主義市場經濟的體制、超大規模市場的需求、產業體系配套完整的供給、大量高質素勞動者和企業家的人才等優勢，經濟發展具備強勁的內生動力、韌性、潛力，有能力實現長期穩定發展。他並介紹中國新能源汽車、鋰電池、光伏產品出口快速增長，「一帶一路」倡議10年成就等。習近平最後承諾，無論國際形勢如何變化，中國打造市場化、法治化、國際化營商環境的決心不會變，將不斷完善外商投資權益保護機制，同時推出更多「暖心」舉措，優化外國人來華和停居留政策，為外國工商界朋友來華投資興業提供更好保障。

拜登再提習拜會成果 強調不離開亞太

美國之音引述拜登同場演說表示，企業可以信賴美國這一「強大和穩定的合作伙伴」。他多次提到一天前與習近平會晤，是一次「非常好的、直截了當的會談」，雙方恢復軍方溝通渠道，以減少意外誤判的風險。拜登又強調，美國不會離開亞太地區，所執行的政策和行動「是在去風險，而不是與中國脫鈎」，而與習近平15日的會晤，將為亞太區以及全球帶來穩定。同日舉行的APEC領導人同東道主嘉賓非正式對話會暨工作午宴，由美國總統拜登主持，議題為「可持續、氣候和公正能源轉型」，習近平如常出席。

習近平呼籲進一步凝聚共識，聚焦行動，為全球可持續發展事業注入更大動力。他並就此提出三點倡議，包括加快落實聯合國2030年可持續發展議程、打造綠色發展轉型新路徑、凝聚全球應對氣候變化合力。習近平指出，維護《聯合國氣候變化框架公約》在全球氣候治理中的主渠道地位，解決好發展中國家在資金、能力建設和技術轉讓方面的關切等。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞