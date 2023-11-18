習：亞太不能搞「新冷戰」陣營對抗 承諾打造法治化營商環境決心不改 籲續投資中國

臨時缺席工商領導人峰會 改書面演講

習近平16日原定出席APEC工商領導人峰會，但有關安排臨時取消，改為書面演講。主辦方在通告中稱，習近平就未能出席活動向代表和嘉賓表示遺憾，但該通告未有說明原因。

新華社報道，習近平在書面演講中指，亞太發展靠的是開放包容、取長補短，而不是對立對抗、以鄰為壑。發展是亞太地區永恆的主題，唯有合作才能發展，搞「脫鈎斷鏈」對誰都沒好處。他表示，中國已經成為最佳投資目的地的代名詞，歡迎各國工商界朋友們繼續投資、深耕中國。

力銷中國優勢 包括帶路成就新能源車

習近平指出，中國具有社會主義市場經濟的體制、超大規模市場的需求、產業體系配套完整的供給、大量高質素勞動者和企業家的人才等優勢，經濟發展具備強勁的內生動力、韌性、潛力，有能力實現長期穩定發展。他並介紹中國新能源汽車、鋰電池、光伏產品出口快速增長，「一帶一路」倡議10年成就等。習近平最後承諾，無論國際形勢如何變化，中國打造市場化、法治化、國際化營商環境的決心不會變，將不斷完善外商投資權益保護機制，同時推出更多「暖心」舉措，優化外國人來華和停居留政策，為外國工商界朋友來華投資興業提供更好保障。

拜登再提習拜會成果 強調不離開亞太

美國之音引述拜登同場演說表示，企業可以信賴美國這一「強大和穩定的合作伙伴」。他多次提到一天前與習近平會晤，是一次「非常好的、直截了當的會談」，雙方恢復軍方溝通渠道，以減少意外誤判的風險。拜登又強調，美國不會離開亞太地區，所執行的政策和行動「是在去風險，而不是與中國脫鈎」，而與習近平15日的會晤，將為亞太區以及全球帶來穩定。同日舉行的APEC領導人同東道主嘉賓非正式對話會暨工作午宴，由美國總統拜登主持，議題為「可持續、氣候和公正能源轉型」，習近平如常出席。

習近平呼籲進一步凝聚共識，聚焦行動，為全球可持續發展事業注入更大動力。他並就此提出三點倡議，包括加快落實聯合國2030年可持續發展議程、打造綠色發展轉型新路徑、凝聚全球應對氣候變化合力。習近平指出，維護《聯合國氣候變化框架公約》在全球氣候治理中的主渠道地位，解決好發展中國家在資金、能力建設和技術轉讓方面的關切等。

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