山西煤業辦公樓起火26死

事發時處交更時段 人員集中

事發於昨早6時50分，山西省呂梁市永聚煤業辦公樓的二樓浴室冒出大火。現場短片可見，火勢集中在二樓，一名從大樓逃生的工人稱，出事時正好處於交更時段，人員集中。當時自己在樓內參加工作前的班前會，坐在窗邊剛好看見大樓起火。跑下樓後，「看到有逃生的人連衣服都沒來得及穿，大樓走廊都是濃煙」。起火建築共四層，累計疏散70人。

新華社報道，事發後，中共中央、國務院高度重視。正在國外訪問的習近平立即作出重要指示，指山西煤礦辦公樓火災，教訓十分深刻，要全力救治受傷人員，做好傷亡人員及家屬善後安撫工作，盡快查明原因。習近平也委派國務院分管領導，率有關部門負責人赴現場指導事故救援和應急處置工作。應急管理部已派出工作組和醫療專家組趕赴火災現場。

國務院總理李強作出批示，要舉一反三加強消防安全管理，對重點行業領域安全生產風險隱患嚴查密防，堅決防範重特大事故發生。

曾被舉報瞞報多宗安全事故

央視指，永聚煤業有限公司為呂梁東泰集團下屬民營企業，核定生產能力每年150萬噸，員工總數837人。該礦於2021年6月1日通過竣工驗收。東泰集團曾被舉報瞞報多宗安全事故，「紅星新聞」指，針對9條線索，山西省呂梁市今年2月成立了市級核查組。