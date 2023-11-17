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採訪手記：習拜會莊園外數公里路被封

【明報專訊】美國西部時間15日上午，中美元首會晤在三藩市的費羅麗莊園（Filoli Estate）舉行。這座僻靜的莊園位於三藩市以南約25英里處。會談當天，莊園附近數公里的道路被封閉，莊園所在的聖馬特奧縣官方稱，封路將持續至當晚8時。

費羅麗莊園又名伯恩－羅斯莊園（Bourn-Roth Estate）。1917年，三藩市著名建築師Willis Polk為伯恩夫婦設計了這座喬治亞宅邸風格的莊園。伯恩家族靠加州淘金熱發家致富，莊園名Filoli取自伯恩的人生格言，「Fight for a just cause; Love your fellow man; Live a good life.」（為正義而奮鬥，愛你的同胞，享受美好生活）1936年伯恩夫婦去世後，莊園被羅斯家族接手，目前歸美國國家歷史保護信託基金所有，平時對公眾開放，成人門票34美元。

美媒高度關注 莊園內外媒體雲集

15日午宴後，中美元首在費羅麗莊園散步。據莊園官網介紹，主宅和花園的面積是16英畝，四周是654英畝的莊園，園中還有一條1英里長的步道。美國主流媒體對此次「習拜會」高度關注，莊園內外媒體雲集。

有華僑盼兩國雙贏 「總比互相制裁高明」

三藩市及其周邊地區是美國華僑華人的主要聚集區。其中，三藩市華裔人口約18萬，佔其全市人口的21%。位於唐人街的康年海鮮酒家業主李彪，祖籍廣東台山，11歲從內地到香港，23歲來美國。他說：「我們處在中間的海外華人，都非常期待兩國關係能夠得到改善，互作良性競爭，共謀發展，實現雙贏。」

對於中美元首會晤的重點如台灣問題、經貿和高科技等，李彪都很關注。他認為，兩國是互補關係，良性競爭而共贏總比互相制裁對抗要高明得多，「高科技方面的合作與小院高牆般的圍堵打壓，肯定不會有好結果，也不是大家所樂見的」。

特約記者 鍾健

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