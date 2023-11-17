拜登手機展習舊照 問「認識這年輕人嗎？」

新華社報道，在會談前，拜登站在門口迎候。在宴會廳中，他掏出手機，找出一張以金門大橋為背景的照片問道：「你認識這位年輕人嗎？」習近平回答：「認識啊，那是38年前的事了。」1985年，時任河北正定縣委書記的習近平首次訪美，照片是他在金門大橋前留影。「你一點都沒變！」拜登說。兩人哈哈大笑。

拜登預祝彭麗媛生日快樂 習：忘了

美聯社報道，拜登在與習會談中還預祝彭麗媛生日快樂。巧合地，拜登與彭的生日是同一天，即11月20日（下周一）。報道指習顯得有點尷尬，回應稱自己因忙於公務，忘了妻子即將來臨的生日，感謝拜登提醒。

讚「美」習紅旗座駕 指似其專車

元首會晤結束後，拜登親自送習近平離開，在見到習的「紅旗N701」座駕時更稱讚「beautiful（漂亮）」。習隨即介紹：「這是中國的國產車，紅旗車」。拜登先在外頭端詳一會，習即示意隨行人員打開車門，拜登探頭查看，說這輛跟他的凱迪拉克（Cadillac）很像，問道：「你知道它叫什麼名字嗎？」沒等習回答，拜登就直接說了答案「Beast（野獸）」，引得在場的人都笑起來。最後兩人互道再會，拜登也目送習近平車隊離去。

根據以往報道，紅旗N701禮賓車由長春一汽斥資5.7億元人民幣研發，號稱防彈防炮，一年僅出廠5輛。去年7月，紅旗N701在習近平訪港時首次亮相。此次早在習近平抵美前兩天，兩輛紅旗N701已被運至美國。

另外，美方亦公布習拜會午餐的中英文菜單，菜式以西餐為主，包括：意大利麵、意大利燴飯、洋薊薯片、意大利餃和炸雞、西蘭花、甘藍。甜點包括杏仁派和果仁甜點。

（習拜會）