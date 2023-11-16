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回應蕭美琴任賴清德副手 北京指雙獨組合

【明報專訊】台灣2024大選即將進入最後直路，中選會11月20至24日受理總統副總統選舉登記，台灣多家傳媒報道，民進黨總統參選人賴清德副手確定由駐美代表蕭美琴擔任。對此，大陸國台辦昨（15日）形容「賴蕭配」是「雙獨組合」，「獨上加獨」，相信每一位台灣同胞都很清楚「對台海形勢意味着什麼」。

賴辦：大陸「介選」意味濃厚

中央社報道，賴清德競總發言人陳世凱昨透過新聞稿表示，民進黨下周就會公布副手人選，請外界不用多加揣測。陳世凱認為，大陸國台辦的發言顯然是以恐嚇台灣社會為手段，試圖影響台灣選舉，「介選」意味濃厚。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨主持例行記者會時，被問及「賴蕭配」看法，她回應說，如果傳言屬實，這兩個人湊成「雙獨組合」，「獨上加獨」，對台海形勢意味着什麼，對台灣老百姓的身家性命意味着什麼，對台灣的前途命運意味着什麼，「我想每一位台灣同胞都很清楚」。

國台辦：台胞清楚意味着什麼

至於賴清德近日受訪表示，如果他當選兩岸發生戰爭的機率是最低的。朱鳳蓮反問「一個『台獨工作者』說這種話，大家能相信嗎？」她說，「台獨工作者」就是戰爭製造者；講這種連自己都不信的謊話，是典型的無賴。對於「介選」指控，朱鳳蓮表示，民進黨這些顛倒黑白、混淆是非的招數可以休矣。

台灣《聯合報》報道，蕭美琴將在三藩市亞太經合組織（APEC）會議結束後，周六（18日）返台，賴團隊20日宣布「賴蕭配」成軍。不過蕭美琴在三藩市被記者詢問返台、參選議題時，都未正面回應。

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