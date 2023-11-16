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藍白終合 民調定正副周六有結果 馬英九見證下承諾建聯立政府 國民黨主責建設民眾黨監督

【明報專訊】2024台灣大選還有不足2個月登場，「藍白合」峰迴路轉成局。在台灣前總統馬英九見證下，國民黨與民眾黨昨（15日）舉行藍白政黨協商，會中達成採用民調決定正副總統參選人，本周六（18日）上午正式公布結果；雙方亦承諾成立聯合政府，國民黨主責建設發展，民眾黨主責監督制衡。

中央社報道，藍白二次協商昨出席人員包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席兼總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，以及擔任見證人的馬英九，幕僚都不在場。歷經2.5小時協商，雙方取得6點共識，4人會後握手合照。

根據4人簽名共識文件，針對正副手產生方式，由馬英九、國民黨、民眾黨各推薦一名民調統計專家，檢視評估11月7日至17日社會各界公布的民調結果；以及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，「侯柯配」（侯友宜當正、柯文哲當副）得一點。

同時，兩黨共同組成競選委員會，全力輔選總統副總統候選人，以及兩黨推薦的立法委員候選人，不分區立委的政黨票則各自努力。藍白承諾勝選後成立聯合政府，除防務、外交、兩岸事務由總統決定，其餘部會依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。

柯認「一人政黨」難打全台大選

此次共識讓步，與柯文哲早前曾在堅持「全民調」方式時稱「誤差範圍內，禮讓給侯友宜」有關。不過柯文哲昨仍稱「今天心情不好」，又表示雖然作為「二二八」家屬很討厭國民黨，但現在「更痛恨民進黨」。柯稱政黨實力仍有差距，「一人政黨」打全台大選很痛苦，國民黨畢竟百年，瘦死的駱駝比馬大。他最近感受到，民眾心態是「誰正誰副我不在意，把民進黨換下來就好」。

柯：AIT致電問有否中國介入

柯文哲表示有留伏筆，「凡是監督制衡的我要」，若成立聯合政府，希望管法務部、金管會等，全力監督。柯還說，美國在台協會（AIT）昨有致電，「叫我們去解釋一下，藍白合有沒有中國介入」。昨晚，柯文哲赴鴻海創辦人郭台銘家詳談。

中央社引述民調專家建議，參採的各份民調問卷題目應具一致性，以目前看到的民調數據來說，不管侯柯、柯侯搭配，兩者差距都在抽樣誤差範圍內，很趨近。

侯友宜則說，有人鼓勵他、也有人質疑退讓太多，但既然要合作就要取捨，畢竟「藍白合」只是開始，還有很多事要一起努力。昨「藍白合」成局後，藍營內部士氣大振，地方輔選系統紛紛下達「灌票令」，召支持者力挺「侯柯配」；柯辦發言人陳智菡也在facebook寫下「快回家電話接起來，唯一支持柯文哲」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨評論「藍白合」說，兩岸民眾應攜起手來，順應歷史大勢，堅持「九二共識」、反對「台獨」，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。

相關字詞﹕馬英九 柯文哲 侯友宜 2024台灣總統大選 藍白合

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