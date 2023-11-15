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豐收季 大閘蟹低見7蚊隻 有攤主稱水產市場客減 降價促銷

【明報專訊】大閘蟹近來成為不少港人北上「搶手貨」，原因之一是內地價格腰斬。今年內地大閘蟹迎來「大豐收」，價格較去年下跌40%，甚至低見7元（人民幣，下同）一隻。

架上數十產區大閘蟹「打擂台」

「家裏老少都喜歡吃，最近常來買幾隻加個菜」，家住重慶的吉女士表示，剛上市的時候，一隻動輒三四十元，現在便宜了一半，「這兩天比上周又跌了六、七元」。據《工人日報》報道，11月11日，在重慶頗具規模的三亞灣海鮮市場，每間水產店大閘蟹專區都明碼標價，「10元檔」居多。大閘蟹來自「五湖四海」，除了江蘇和湖北兩大產區，福建、湖南等產區也不少，還有大量當地養殖蟹，貨架上數十種不同產區大閘蟹同時「打擂台」。

「現在正是吃蟹的時候，產區會抓住這一個月盡快出貨，導致價格下降。」做水產生意的劉宏明以母蟹為例，兩両重規格的減價近一半，零售價最低只要7元一隻。

央視財經《正點財經》亦報道，在廣州的黃沙水產海鮮市場，能看見一排排整齊的螃蟹和宣傳卡牌，「大閘蟹8元一隻」，「便宜！便宜！七両公、九両公」，「100元7隻」。有攤主表示，今年逛水產市場的人明顯減少，所以螃蟹在銷售旺季賣的較少，價格相較於上月底已調降2至3元。

相關數據顯示，今年全國各地大閘蟹產量提升。根據中研普華產業研究院發布的大閘蟹市場分析報告，2021年全國河蟹養殖面積800萬畝，養殖總產量80.83萬噸，2022年全國大閘蟹產量78.22萬噸。該報告預測，相較於去年冰凍、高溫等不利天氣，今年各螃蟹養殖地風調雨順、氣候適宜，大閘蟹迎來近三年產量高峰，今年的產量應在80萬噸以上，產值應在350億元左右。

此外，「天眼查」數據顯示，全國現有8000間大閘蟹相關企業。其中1至10月新增註冊企業560個，與2022年同比上升34.3%。

大閘蟹走私案頻現

大閘蟹當造，走私案亦頻現。海關總署辦公廳官方微博昨公布，上海浦東國際機場海關近日在對一批申報為「塑料桌板」的出口快件中，發現X光機圖像異常，疑似裝有活體動物。經開箱徹查，查獲共540隻大閘蟹。近半數蟹腳有陽澄湖原產地標識。

相關字詞﹕ 水產海鮮市場 白菜價 大閘蟹

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