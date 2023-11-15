京學者：美進大選年 習拜會定一段時間基調

指不論大選結果如何

美對中戰略趨勢不改

微信公眾號「中美聚焦」13日發布王緝思的文章指出，2021年拜登政府上台以來，繼承了前總統特朗普政府對中政策的基本框架，將中國視為美國「最嚴峻的地緣政治挑戰」，根據他從2022年先後訪美的經驗，無論明年美國大選結果如何，美國對中戰略的發展趨勢不會改變。

王緝思指出，絕大多數美方人士都表示，希望避免與中國發生軍事衝突與戰爭；在近幾次訪問中，美方人士幾乎是眾口一辭，希望中美關係保持「穩定」，但卻對「改善」不抱希望。美國一方面要保持與中國的戰略競爭姿態，為了「競而勝之」將不惜犧牲某些經濟利益，付出一定的政治代價，另一方面又要保持對中關係的大體穩定，以免影響美國的全球戰略大局或激化美國國內矛盾。

他強調，在當前的中美交往中，台灣問題仍是中方關注的首要問題。明年1月，台灣將舉行選舉，新一屆領導人在5月才會正式上任。他表示，可以預見，這一段時間將是中國兩岸關係的敏感期，也是中美關係的敏感期，「中方有理由要求美方在台灣問題上謹言慎行」。

（習拜會）