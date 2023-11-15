明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

京學者：美進大選年 習拜會定一段時間基調

【明報專訊】「習拜會」即將登場，北京大學國際關係學院教授王緝思撰文表示，美國進入大選年後，中美首腦會晤機會不會太多。因此，這場會晤意義重大，要為未來一段時間中美關係的穩定發展定下基調，為明年的中美官方互動做出安排。

指不論大選結果如何

美對中戰略趨勢不改

微信公眾號「中美聚焦」13日發布王緝思的文章指出，2021年拜登政府上台以來，繼承了前總統特朗普政府對中政策的基本框架，將中國視為美國「最嚴峻的地緣政治挑戰」，根據他從2022年先後訪美的經驗，無論明年美國大選結果如何，美國對中戰略的發展趨勢不會改變。

王緝思指出，絕大多數美方人士都表示，希望避免與中國發生軍事衝突與戰爭；在近幾次訪問中，美方人士幾乎是眾口一辭，希望中美關係保持「穩定」，但卻對「改善」不抱希望。美國一方面要保持與中國的戰略競爭姿態，為了「競而勝之」將不惜犧牲某些經濟利益，付出一定的政治代價，另一方面又要保持對中關係的大體穩定，以免影響美國的全球戰略大局或激化美國國內矛盾。

他強調，在當前的中美交往中，台灣問題仍是中方關注的首要問題。明年1月，台灣將舉行選舉，新一屆領導人在5月才會正式上任。他表示，可以預見，這一段時間將是中國兩岸關係的敏感期，也是中美關係的敏感期，「中方有理由要求美方在台灣問題上謹言慎行」。

（習拜會）

相關字詞﹕台灣大選 中美關係 習拜會

上 / 下一篇新聞