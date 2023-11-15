習拜料今晤 有望達一些協定 外媒：中美或重啟軍事溝通 打擊芬太尼

綜合報道

美發數百記者簽證示好

新華社報道，北京時間14日晚，習近平乘專機離開北京，應美國總統拜登邀請，赴三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出席APEC第三十次領導人非正式會議。陪同習近平出訪的有中央辦公廳主任蔡奇、外交部部長王毅等。這將是習近平和拜登去年在印尼峇里島G20峰會後，時隔一年再次會面，同時也是習近平自2017年以來首次訪美，被視為世界兩大經濟體之間緩解緊張關係的機會。

彭博社引述籌備峰會人士透露，美國向中國媒體簽發數百張簽證，讓中國記者入境報道「習拜會」。台灣中央社報道指，大批大陸媒體當地12日已抵達三藩市，新華社記者進入會場「摩斯康尼中心」國際媒體中心後，便貼上紙條、擺放書籍搶佔座位。2020年，緊張的中美關係曾激發「媒體戰」，兩國互逐對方駐地記者，並收緊簽證有效期。此後雙方放寬記者簽證有效期限制，但仍限制簽證發放數量。

共同社昨日引述一名消息人士稱，預料習拜會將同意局部重啟中美軍事溝通渠道。彭博社也引述知情人士指，雙方將宣布一項協議，北京會打擊芬太尼的生產和出口，這可能會為拜登帶來「重大勝利」。此前消息還稱，中國正考慮恢復購買波音的737 MAX客機，但預料不會正式宣布下訂單，協議條款或在會晤前出現變化。

崔天凱：一中受尊重 所有問題可談判

紐時：拜登擬警告「勿干預美台大選」

前中國駐美國大使崔天凱13日在港出席首屆家族企業峰會（FBS）閉門活動，商台等引述崔天凱稱，只要「一個中國」原則受到尊重，北京願與華府就所有問題談判。崔說，只要沒有人挑戰一中原則，就沒有必要使用武力；但若一中原則受到挑戰，戰爭風險將大增。他希望美國政客有足夠智慧甚至常識，不要輕易鼓吹戰爭；中美元首會晤是避免兩國對抗、誤判的絕佳機會，為關係發展提供戰略指導，若成功，可推動雙方在多項具體議題取得進展，或包括軍事交流。

不過，《紐約時報》中文網引述拜登兩名高級顧問透露，拜登將在會晤中明確告訴習近平「別干預明年1月舉行的台灣大選，以及明年底的美國總統選舉」。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日表示，預期習拜會將討論中美關係最基本要素，包括加強開放溝通管道與負責任管理競爭，以避免衝突。會談除了台海議題、美中競爭關係外，也將討論俄烏戰爭、以巴衝突，以及人權、打擊毒品、人工智能與公平貿易等議題。

（習拜會）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676