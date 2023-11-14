美媒：習欲先晚宴後晤拜 白宮拒絕北京讓步

《華爾街日報》報道，從中美現任和前任官員、外交事務專家和其他了解峰會商討情况人士的採訪看來，習拜會籌備過程充滿外交冒犯與博弈，例如怠慢、取消會面，撤回橄欖枝等。

報道指，布林肯今年6月飛赴北京，嘗試重整對華關係，並與習近平會面。但在中國官媒報道，布林肯更像是乞求者，他在人民大會堂被安排坐在長桌邊上，而不如其前任般坐在習近平旁。

美官員指布林肯助手電郵遭華黑客入侵

報道引述美國官員說，布林肯訪華前後，中國黑客入侵其高級助手以及美國商務部長雷蒙多的非機密電郵帳戶。包括此前「氣球風波」，讓雙方解決全球問題所必不可少的善意大打折扣，也給中美關係埋下不信任的種子。

拜登政府似乎有望在這次峰會取得些實質勝利。據美國官員稱，兩國政府正朝恢復軍方接觸邁進——去年兩國軍方接觸因美國支持台灣而被北京叫停——兩國還討論聯合制止芬太尼販運。

習近平嘗試讓美國就台灣問題做出保證，敦促美國「管好」抵制兩岸統一的台灣領導人。如「習拜會」順利召開，至少或讓習暫時避免美國對華技術轉讓限制加碼，重振外國投資者對中國經濟信心。

（習拜會前瞻）