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習拜會明召開 美首務重建兩軍關係 英媒引美官員：不發表聯合聲明 未擬共進晚餐

【明報專訊】「習拜會」明（15日）舉行，白宮國安顧問蘇利文周日（12日）表示，美國總統拜登與中國國家主席習近平見面時，將尋求讓兩軍關係「朝終極目標推進」，他稱兩軍關係要重新建立，「這是一項首要議程」；彭博社則報道，習近平將宣布解禁波音737 Max交付。不過英媒引述美官員強調，峰會不會發表聯合聲明，兩人亦不打算在會面後共進晚餐。中國外交部昨指出，美方不應只強調自身關切，損害中方利益，強調台灣問題是中國內政。

蘇利文稱可各層面復軍事關係

路透社報道，蘇利文（Jake Sullivan）在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪談中表示：「總統決心看到軍方對軍方關係重新建立，因為他相信這符合美國國家安全利益。我們需要這些溝通管道，才不會出錯、誤判或誤傳。」他說，從高階領導層到戰術作戰層次，可在每個層面恢復軍事關係，也可「在印太水上和空中」。

蘇利文還在有線電視新聞網絡（CNN）政論節目中說，與習近平見面時，拜登將尋求讓兩軍關係「朝終極目標推進」。但他拒絕詳細說明。他說，「中國基本上已切斷那些溝通聯繫，總統拜登希望重新建立起來。這是一項首要議程」。

波音737 Max遭禁4年 傳華准復購

彭博社報道，習近平將在習拜會宣布解禁波音737 Max交付，甚至可能承諾購買新機。「習近平可能不會正式宣布，而是以備忘錄的形式來呈現對波音737 Max解禁。」波音737 Max客機2019年上市不久就連發事故，中國民航局當年3月宣布全數停飛，訂單也遭凍結。

英國《金融時報》（FT）則引述知情人士指，在4個多小時的同聲傳譯討論中，習拜將討論一系列問題，美方官員暗示將達成協議，重新開放軍事通訊渠道。華盛頓還希望北京打擊鴉片類藥物芬太尼原料出口。知情人士透露，中國正尋求擴大人工智能領域對話，將其他技術納入其中，推遲美國進一步限制。報道稱習拜會不發表聯合聲明，兩人亦不打算共進晚餐。

華外交部促美勿圖改變中國

另據央視新聞報道，外交部發言人毛寧昨就中美元首會晤表示，大國競爭不符合當今時代潮流，無法解決美國自身問題和全球挑戰，強調「中方不懼怕競爭，但是我們反對以競爭定義中美關係」。毛促請美方切實尊重中方合理關切和正當發展權利，而不僅強調自身關切，損害中方利益；並稱企圖按照自身意願和模式塑造別國，從一開始就是一廂情願，是典型霸權主義，不可能得逞。

毛寧指出，中國不尋求改變美國，美國也不應當尋求塑造或改變中國，希望美方落實不尋求「新冷戰」、無意同中國發生衝突等承諾，共同推動中美關係重回健康穩定發展軌道。毛寧還強調，台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國內政，不容任何外部干涉。

綜合報道

（習拜會前瞻）

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相關字詞﹕毛寧 中美關係 外交部 習拜會

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