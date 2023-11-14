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電訊網絡詐騙 公安部定懲戒期限3年

【明報專訊】公安部昨披露，為深入貫徹落實反電訊網絡詐騙法，近日，公安部會同有關主管部門起草了《電訊網絡詐騙及其關聯違法犯罪聯合懲戒辦法（徵求意見稿）》。其中規定，對於因實施電訊網絡詐騙及其關聯犯罪被追究刑事責任的人，懲戒期限為3年，其間暫停其名下銀行帳戶，不得開立新的支付帳戶及數字人民幣錢包，並暫停名下電話卡及網路IP地址等，只能保留一張非涉案電話卡。

新華社報道，《徵求意見稿》明確，辦法規定的懲戒對象，包括因實施電訊網絡詐騙犯罪等活動，受過刑事處罰的人員、具有「非法買賣、出租、出借電話卡、銀行帳戶、支付帳戶、互聯網帳號等三張（個）以上的」「假冒他人身份或者虛構代理關係開立電話卡、銀行帳戶、互聯網帳號」等四類情形之一的。

規定還特別明確，雖未達到數量標準，但造成較大影響、確有懲戒必要的，報經省級以上公安機關審核認定，可以列為懲戒對象。

暫停干犯者銀行帳戶、電話卡、網路IP地址

徵求意見稿堅持依法認定、預防為主，堅持分級懲戒、過懲相當，對於因實施電訊網絡詐騙及其關聯犯罪被追究刑事責任的人，懲戒期限為3年；經設區的市級以上公安機關認定的懲戒對象，懲戒期限為2年。在綜合運用金融懲戒、電訊網絡懲戒、信用懲戒以及納入金融信用信息基礎數據庫等懲戒措施的同時，保留了懲戒對象基本的金融、通訊服務，確保滿足其基本生活需要，充分體現適度懲戒。

此外，徵求意見稿在強化依法懲戒的同時，對懲戒信息數據實行動態管理，明確要求將懲戒依據、期限、措施和申訴權利書面告知被懲戒對象，並明確了申訴、受理、核查、反饋和解除等工作的程序和時限，充分保障被懲戒對象的合法權益。

相關字詞﹕懲戒 公安部 電信詐騙

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