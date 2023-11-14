內地呼吸道疾病入高發季 肺炎支原體感染低齡化

有3歲童中招 病情沒加重

中新社報道，發布會上，北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉介紹了包括流感、支原體肺炎感染的情況。童朝暉稱，急性呼吸道感染是常見呼吸道疾病。「我院近期支原體核酸檢測檢出率，成人是5.59%，兒童是40.34%；流感抗原檢出陽性，成人是29.67%，兒童是4.94%。」其中，肺炎支原體作為常見的呼吸道病原體之一，也是中國5歲及以上兒童最主要的社區獲得性肺炎病原體。童朝暉介紹說，與往年相比，今年3歲以下兒童也有感染，其流行呈低齡化趨勢，但從病情上看沒有明顯加重。

新冠感染降 未見變異

中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕表示，近期中國新冠病毒感染疫情整體呈波動下降趨勢，今年8月下旬至今，全國報告新冠病毒感染病例數已連續10周下降，全國發熱門診、哨點醫院新冠病毒核酸陽性率均呈持續下降趨勢。全球和中國的監測數據顯示，目前全球和中國流行的新冠病毒變異株都屬於Omicron。最近一周採樣的病毒測序結果顯示全部為XBB的亞分支，未發現生物學特性發生明顯改變的變異株。

王大燕也介紹，中國各地冬春季的流感流行季一般是從每年10月中下旬到次年的3月中上旬左右，一般在1月份左右達到峰值，近期中國的流感監測數據顯示，中國各地正逐漸進入流感流行季，目前流行的流感毒株是以甲型H3N2亞型為主。

同時，米鋒在會上強調，要加強農村地區、學校、養老託幼機構等重點地區、重點場所傳染病監測和健康管理，做好老年人、基礎性疾病患者、兒童等重點人群隨訪，優化疫苗接種服務。要統籌醫療資源，優化診療流程，加強門急診、兒科、呼吸科等力量，做好各項醫療救治工作。