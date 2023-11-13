稱「帶路帶債務」不準確 解決「基礎設施差距」

歐比耶說，「帶路」為各國提供了根據國際形勢發展，以雙贏方式審視其內部經濟結構的機會，此倡議是一個全方位的合作體系，旨在實現全球經濟平衡，並致力於在所有領域持續增長。

歐比耶還表示，「帶路」倡議通過文化交流和融合，增進成員國之間的相互了解和信任，從而形成資金流動、人才匯聚的創新格局和技術數據庫。「帶路」倡議還解決了「基礎設施差距」，因此有能力加速亞太、非洲、中東歐地區的經濟增長。

沙投資機構擬設灣區辦事處

沙特投資部副部長賽樂早前透露，沙特的投資促進機構有意在粵港澳大灣區開設辦事處。歐比耶對此表示，大灣區覆蓋華南9個重要城市及港澳，擁有世界一流的機場和港口等基礎設施，而且開放程度高。所以大灣區是投資熱點，是金融中心，也是創業、科技、創新中心。

此外，歐比耶還認為，大灣區還是中國乃至亞洲充滿活力的經濟中心，經濟增長水平最高，為中國經濟整體發展發揮重大戰略作用。該地區擁有一批走在世界綠色轉型進程前列的大企業，大灣區將在全球綠色轉型進程中發揮重要作用。歐比耶稱，大灣區上述特點和優勢使得沙特投資部認真考慮在該地區設立辦事處。