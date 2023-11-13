沙特駐廣州總領事：「帶路」互補「2030願景」 中企攬百億基建 新城料年接百萬客

明報記者 李泉

「沙特2030年願景」是沙特政府在2016年宣布的戰略框架和改革計劃，旨在推動沙特阿拉伯的發展和現代化。沙特將通過發展其他產業，如旅遊、娛樂、製造業和金融服務等，減少對石油的依賴。改善商業環境吸引外國投資，沙特希望成為全球投資的熱門目的地等。

歐比耶透過書面訪問對本報表示，沙特是中國在中東地區最重要的貿易伙伴，2030年願景和「帶路」倡議對接，為兩國多個行業和領域提供直接支持，其中最重要的是經濟、貿易、交通、基礎設施和能源，以及5G、人工智能和大數據等新興領域，這些領域的合作印證了兩國的全面戰略伙伴關係。他列舉數字稱，今年9月，沙特的17個官方代表團訪問了北京和廣州兩個城市，大部分代表團團長是部長級，這表明兩國對加強「帶路」倡議與「願景」對接的重視。

拓人文發展 減石油依賴

他認為，該國2030年願景和中方「帶路」都主要尋求通過人文發展來實現經濟繁榮和全面發展。此外還有很多互補之處，在沙特願景框架內，配套建設的公共設施、交通設施、房地產、醫療保健、零售商業設施，為企業創造巨大的機遇。他說，「許多中國企業在沙特獲得了巨大的項目建設機會，例如中國電建，作為中國最大的工程、採購和施工承包商，在沙特承建了多個價值數十億美元的合同和項目。」

根據中阿合作論壇網站的消息，中國電建正為沙特在紅海海岸打造一座綠色新城，紅海新城佔地2.8萬平方公里，是沙特2030年願景中的一項重點工程。項目預計2030年完工後，每年可接待100萬人次國內外遊客。新城建設的一大亮點是未來電力供應將100%來自清潔能源。而在上月底，中國電建承建的沙特保障房項目剛舉行移交儀式，惠及近1900戶沙特當地家庭。

投數十億美元 冀2030遊客過億

旅遊業是沙特願景最重要的支柱之一，歐比耶表示，沙特面積大約225萬平方公里，擁有豐富的旅遊資源和旅遊景點，且每個地方的自然景觀和氣候條件各不相同。在2030年願景中，旅遊業的目標是到2030年實現一億名遊客到訪。因此政府投入數十億美元，致力為遊客提供奢華體驗，讓遊客感受到在其他任何地區都體驗不到的獨特旅遊經歷。

華客可申落地簽用電子支付

據統計，在新冠疫情前的2019年，中國在沙特遊客來源國中排名全球第一，共有超過10萬中國遊客到訪沙特。中沙兩國今年9月簽署協議，沙特將成為中國旅客的重點旅遊目的地，中國政府允許中國公民參與旅遊團赴沙特旅遊，預計每年將有超過300萬來自中國的遊客。他指出，中國已被列為有資格獲沙特電子簽證的57個國家之一，中國遊客還可申請落地簽及96小時的過境簽證，沙特並提供適合來自內地以及香港特別行政區的遊客的電子支付方式。

華疫後「修正」外資政策 沙企受益

對於在中國經濟出現緩慢下滑的情况下，中東重要機構和公司卻在這時加速佈局中國，包括合作建造電動汽車，收購中國企業股份，歐比耶認為，新冠疫情對世界各國都帶來很大影響，所以經濟下降屬正常現象；但疫後許多國家包括中國在內的經濟體開始制定經濟戰略，以提高經濟增長、擴大商業版圖，並修改在外資投資方面的政策。

他指出，以沙特企業為首的眾多中東企業能從此次修正中受益，並在多個領域進入中國市場，尤其是電子商務、零售貿易，與中國企業簽署一些商業合作伙伴關係。因此外資進入中國後，簽署的一系列合作項目協議並達成緊密的商業合作伙伴關係，表明疫情結束後出台的針對外商的激勵和優惠投資政策正推動中國經濟逐步恢復並實現增長。