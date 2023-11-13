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涉陸家嘴毒地皮 業主抗議促退款

【明報專訊】上海陸家嘴集團買下江蘇蘇州一批「毒地皮」並開發，近日起訴賣家蘇鋼集團索償百億（人民幣，下同）的消息曝光後備受關注，有買到相關地皮小區的業主前日拉橫額請願，要求陸家嘴退款。同時，亦有輿論擔憂建築工人健康。

涉700戶 輿論亦憂建築工健康

陸家嘴昨日發布關於蘇州綠岸項目有關情况說明的公告，稱公司將全力通過司法途徑，充分舉證，還原事實真相，維護公司及全體股東利益，並根據事項進展及時履行信息披露義務。

陸家嘴子公司2016年以85億元競得蘇鋼集團掛牌出讓的綠岸公司95%股權，由此持有綠岸17塊土地使用權，開發住宅等。但2022年以來調查發現其中14塊土地存在致癌物等污染，遂向江蘇法院起訴蘇鋼集團及蘇州有關當局違法違規、弄虛作假、不依法履職。蘇鋼集團10日回應稱2016年轉讓股權時已如實披露土地污染結果及報告。

「極目新聞」報道，綠岸項目中錦繡瀾山錦園、錦繡瀾山峰譽庭兩個小區的業主稱，雖然小區所處地塊據稱沒有污染，但距離有污染地皮太近，目前進退兩難。上述兩個小區已住進700多戶，「封面新聞」引述業主王女士稱，當時以每平米2.6萬元，總價370萬買了樓，現在每個月要供款1萬多。房屋交易平台也已下架上述兩個小區的房源。

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