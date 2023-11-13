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紀念孫中山誕辰 侯友宜郭台銘紛稱捍遺志

【明報專訊】昨天（12日）是孫中山先生誕辰157周年，國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜一行，當天前往國父紀念館向孫中山銅像致敬，侯友宜強調未來當選總統會「以畢生力量捍衛中華民國」。獨立參選的鴻海創辦人郭台銘也在社交平台發文，稱希望人民與他一起捍衛孫中山遺志，「為守護中華民國努力」。

中央社報道，侯友宜競選辦公室事後透過新聞稿表示，侯友宜今年出訪日本、美國，都會瞻仰孫中山足迹，向孫中山銅像致敬。侯友宜強調，唯有團結才能堅持孫中山理念，他會捍衛民主自由的價值，「讓中華民國永遠都在」。

郭台銘在facebook表示，在他小時候，國父誕辰紀念日是重要節日，「誰想消滅中華民國、破壞民主人權、傷害台灣經濟，誰就是他的敵人」。

宋楚瑜馬英九互轟

「對得起國父嗎」

親民黨主席宋楚瑜昨也與支持者一同現身國父紀念館，向孫中山銅像獻花致敬。對於「藍白合」陷僵局，宋楚瑜認為，連藍軍都不能好好整合，還要跟其他政黨整合，談何容易。他還批評，「台灣人民給了某位先生8年的時間，結果卻讓國民黨全盤下架，從中央到立法院，再到地方政府，搞成這副德性，對得起孫中山，對得起當年創黨的革命先烈嗎？」

《自由時報》報道，針對宋楚瑜影射馬英九導致國民黨被「下架」，馬英九基金會執行長蕭旭岑回應說，2000年時，宋楚瑜堅持分開選，也不願整合，造成「台獨」的民進黨上台，「宋對得起國父，對得起中華民國嗎？」

對於「藍白合」，朱立倫昨稱雙方共識就是全民調，差異只在做民調的內容跟規則。朱說，前總統馬英九所提的全民調，就是黨中央向民眾黨提出的規則。

賴清德：藍白合不如全民合

民進黨總統參選人賴清德南投競選總部昨日成立，他致辭時表示，有些政黨所謂的合作，只是為了自己利益，「藍白合，不如全民合」；他當選總統，會用民主團結台灣，讓全民團結合作。賴清德還強調，民進黨執政會「繼續擦亮台灣這個品牌」，讓世界上架台灣。

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