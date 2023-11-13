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專家：定調正確美中關係重要

【明報專訊】這次「習拜會」將是中美元首自2022年11月在印尼峇里島會面後的首次面對面會晤，也將是自2017年4月以來中國最高領導人首次在美國本土同美國總統會晤。

新華社昨引述美國國際問題專家琼斯認為，元首會晤的重要意義在於為美中關係發展大方向「定調」。這要求美國必須改變對華態度和政策，在經濟、貿易、技術等領域尋找與中方的共同點，避免分歧引發衝突對抗，危及美中關係全局。

琼斯說，美國對華政策仍存在競爭、對抗等因素，但兩國在不同領域合作的必要上達成一定程度共識。「將美中關係調整至正確方向，這一點至關重要。」

美國中美研究中心特聘研究員丹尼斯·西蒙說，美中兩國要找到穩定雙邊關係的方法，「必須進一步明確我們走哪條路、要去哪裏，以及如何逐步建立長期、可行的雙邊關係」。他說，美方應放棄目前限制對華投資和中國對美投資的錯誤政策。

懲罰關稅貿易壁壘撤否矚目

中央財經大學副教授劉春生向中通社指出，中方一直認為溝通比對抗好，合作比衝突好；通過溝通和交流，會否撤銷懲罰性關稅、摒除貿易壁壘等，各界都有期待。中國社科院世界經濟與政治研究所金君達、徐秀軍撰文稱，當前中美關係呈現止跌迹象，同時也存在較大不確定，雙方戰略互信有待提升；美國國內的「鷹派」議員和民粹政客對中美對話形成阻力。

（綜合報道）

（習拜會前瞻）

相關字詞﹕不確定性 中美關係 習拜會

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