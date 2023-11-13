華冀棄競爭謀共贏 美盼對話避衝突 習料重申相處三原則 美眾院促拜登就人權台海發聲

美國之音昨報道，美國眾議院中國問題特別委員會主席麥克·加拉格爾（Mike Gallagher）上周三率領委員會12名共和黨成員致函白宮，要求拜登向習近平提出十項議題，包括人權、台海、芬太尼等等。對此，多名國會民主黨人認為共和黨在中國議題的態度過度極端。

眾議院軍事委員會首席民主黨議員亞當·史密斯（Adam Smith）說，中國是美國的主要競爭對手，美國必須嚴肅看待中國問題，並尋求新政策應對中國挑戰，但不是過度放大中國威脅。

參議院外交關係委員會亞太小組主席范霍倫（Chris Van Hollen）希望拜登尋求兩國能合作的共同領域，包括重啟軍事對話機制、共同解決中東衝突問題。

德媒：華需西方貿易挽經濟

美防兩國競爭變戰爭

德國媒體普遍表示，中方需要與西方貿易以挽救經濟，美方則希望防止美中競爭演變成戰爭。《明鏡周刊》稱，這次「習拜會」被視為中美為稍微緩和局勢所做的努力，尤其中方需要與美國和西方展開經濟貿易，以維持中國陷入困境的經濟。

德國《經濟周刊》發表文章「大國對決」，認為無論是中東、俄烏還是南海問題，中美目前在世界各大衝突中都處於對立面。為此，「習拜會」緩解緊張局勢很可能成為首要議題。

官媒指中美應尊重和平合作

新華社昨於特稿中指出，在全球挑戰日益嚴峻的背景下，中美推動兩國包括經貿在內各領域合作，符合中美兩國的共同利益，也有利於增進世界人民的福祉。「中美人民的意願是合作，中美合作的動力是共贏。」

《人民日報》昨刊發署名「鍾聲」的評論指出，中美元首會晤對推動中美關係真正穩下來、好起來，對攜手應對全球挑戰、推動世界和平發展亦具有重要意義。文章稱，近年來中美關係跌宕起伏的經驗教訓表明，中美應該始終遵循相互尊重、和平共處、合作共贏三原則。

今年以來，習近平在會見美國國務卿布林肯、前國務卿基辛格、參議院多數黨領袖舒默、加州州長紐森等美國來客時，都重申中美相處「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則。這是2021年11月16日他與拜登視像會晤時提出的中美相處前提、底線、目標，料習此次晤拜亦將重申。

民運人士集結三藩市

料千人抗議習訪美

另邊廂，海外民運人士近日集結三藩市，準備示威抗議習近平訪美。中央社報道，抗議活動總召趙昕預估，屆時將有上千人參與。針對抗議活動，三藩市政府表示遵循「集會自由」權利，惟不容許暴力和破壞行為。

明報記者

（習拜會前瞻）

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