「一張圖紙，樓就買下」 效港賣樓花 爛尾尾不掉

上世紀90年代，內地房地產發展初期，香港「賣樓花」的做法被引入，預售制開始流行，極大推動了房企加快資金周轉和提升槓桿，以及在房產快速供應背景下降低消費者的購房門檻。然而，缺乏嚴格有效的監管，也為日後各處湧現的爛尾樓埋下伏筆。

官方促保交樓 行動未治本

近年隨着內地經濟的下行，爛尾樓停供潮在多省市再度上演。2020年中國逐步收緊對房地產行業的信貸政策，次年，高槓桿率運行的多間房企陷入資金鏈斷裂的危機。以恒大為例，這一昔日中國最大的房地產開發商，集團董事會主席許家印被扣查後，爛尾房地產項目遍佈全國。內地多間媒體估算，僅恆大留下的「爛尾樓」數量就達到162萬套，涉及600萬業主。

去年7月，住建部向房地產行業提出「三保」目標——保交樓、保民生、保穩定，其中「保交樓」政策被視為中國樓市標誌性事件。在被認為是爛尾樓數量最多的城市河南鄭州，當地政府在保交樓政策出台後，去年9月下發專項行動文件，要求「大幹30天」，確保全部停工樓盤持續復工。

類似的行動未能從根本上解決爛尾樓的問題。屆滿一年後，住建部日前披露各地「保交樓」工作進展，稱累計已完成住房交付超過165萬套，首批專項借款項目住房交付率超過60%。央行官網上周四發布報告提到，2022年推出3500億元「保交樓專項借款」，設立2000億元「保交樓貸款支持計劃」，以穩定樓市運行。

當下，各地爛尾樓無法收尾的情况仍在上演，受害業主的維權也從未停歇。中國社會科學院金融研究所近日發布第三季度報告指出，房企債務違約壓力加大，需要關注相關金融風險，必須警惕區域性房價下跌、爛尾樓等導致個人房貸資產品質惡化使銀行貸款不良率激增。

房子是中國人眼中安身立命之所，更是一生積蓄的匯總。解決爛尾樓，關乎民生，更關乎國家穩定。在可見未來，這仍是執政者一大必考題。

（中國故事）