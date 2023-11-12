「何耶會」3共識 不尋求經濟脫鈎 兩人定期直接溝通 共同應對系列挑戰

新華社昨報道，中國財政部副部長廖岷10日在三藩市召開吹風會，稱何立峰與耶倫舉行多輪會談並共進工作晚餐，會談時間累計達10個小時。會談目的是為兩國元首在15日的三藩市會晤做好經濟成果準備，推動中美經貿關係回到健康穩定發展軌道。他形容會談坦誠、務實、深入，富有建設性。

雙方達成3項重要共識，一是同意加強溝通，尋求共識，管控分歧，避免誤解意外導致摩擦升級。歡迎成立由副部級官員牽頭、向雙方牽頭人匯報的中美經濟、金融工作組並舉行會議。中美經貿雙方牽頭人（何立峰、耶倫）同意定期直接溝通。

二是強調中美不尋求經濟「脫鈎」，歡迎發展健康的經濟關係，為兩國企業和工人提供公平競爭環境，增進兩國人民福祉。三是同意一道努力應對共同挑戰，包括經濟增長、金融穩定和監管。同意就氣候變化相關經濟問題，低收入和新興經濟體債務問題開展合作。同意強化國際金融架構，推動國際貨幣基金組織開展有意義的份額增資並努力通過新份額公式增加代表性不足成員/區域的話語權，加速推動多邊開發銀行通過改革，使其更好、更大、更有效。

美「告誡」中企不得支持俄侵烏

美國財政部的聲明也提到上述三點共識，並表示耶倫談到「防止中東衝突升級和擴大」的必要性。法新社報道指，耶倫特別提到了對中國對石墨和其他關鍵礦物的出口管制的關切；她「鄭重告誡」中國的企業不得為俄羅斯國防工業部門提供重大支持，否則將面臨嚴重後果。耶倫表示，美國政府特別擔心俄軍攻打烏克蘭所需後勤裝備正在逃避美國制裁，並且被運往俄羅斯；指出有證據表明某些中國公司、金融機構參與其中或提供便利。她又說若中國政府不採取行動，美國準備實施新的制裁。

耶倫承認美中兩國之間仍有許多分歧，不過「美國將履行我們達成的理解，期望我們的同行也這樣做」。

華關切美投資限制制裁中企

廖岷說，會談中，中方重點向美方介紹了今年以來中國宏觀經濟形勢及政策。同時，中方明確表達了在美對華雙向投資限制、制裁打壓中國企業、對華出口管制、對華加徵關稅等方面的關切。

何立峰還與中資、美資企業代表座談，闡述中方政策立場，宣介中國經濟持續恢復向好態勢及擴大對外開放、優化外資營商環境等一系列舉措，回應企業代表的意見關切。

對於此次訪問是否意味中美經貿關係出現拐點，廖岷稱只有平等和相互尊重，雙方的正當關切應得到妥善回應，中美經貿關係才能真正行穩致遠。

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