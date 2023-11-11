北京聞風：AIGC成烏鎮互聯網大會熱詞 ／文：鍾鳴九

AIGC是一種AI系統，能夠在文本、代碼、圖像、音視頻等方面理解並生成信息。北京觀察人士認為，中國正在「健康有序安全」推進AIGC的發展，不過，隨着AI能力快速擴展，該技術風險尚無確定性邊界，使得AI治理成為各國政府包括北京方面十分關注的話題。

無論是Microsoft的聊天機器人一天之內就學會歧視，還是意大利總理梅洛尼被兩名俄羅斯喜劇演員「整蠱」，讓人們再一次看到AI實時轉換語言、克隆音色、修改口型的本事。近年來，AIGC不斷取得突破，展現出強大的生成創造能力。雖然當前大多數研究機構把AIGC視為信息處理和分析工具，各種迹象顯示，AI正在朝愈來愈智能的方向演進，而技術能力愈強，其風險挑戰愈大。

今年烏鎮峰會發布的《發展負責任的生成式人工智能研究報告及共識文件》指出，從挑戰方面來看，除了AIGC技術內在因數據「投喂」帶來的價值偏見、隱私洩露、數據污染等問題會引發安全隱患，生成式AI重構人機關係還可能帶來科技倫理失範，容易導致人的思維依賴，或容易產生負面的機器誘導。此外，技術躍遷引發人類社會發展挑戰，將拉大發展差距，衝擊勞動與就業結構，加劇社會分化。

高盛研究：3億人崗位或遭取代

據高盛研究，在創造新崗位的同時，AIGC可能會取代全球3億人的工作崗位，密集型勞動力面臨被替代的風險，產生更多「無用階級」，社會階層分化將更為明顯。

面對AI發展帶來的挑戰，中國政府AI今年8月正式實施《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，對生成式AI服務實行包容審慎和分類分級監管。今年10月，中國在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上發布《全球人工智能治理倡議》。

同濟大學政治與國際關係學院教授夏立平認為，中國正在增強網絡技術原創能力，加快建設新一代網絡技術體系。互聯網的信息數據儲存處理能力和強大的交流能力，決定了今天的全球治理必須借助互聯網這一工具，而治理好互聯網才能使這一工具更好地發揮作用。

文：鍾鳴九